Oltre 250 ragazzi dai 7 ai 19 anni hanno preso parte alla fase provinciale del trofeo “Scacchi a scuola” presso l’istituto comprensivo Don Bosco di Tolentino. Le formazioni sono state suddivise in base all’età e alla scuola frequentata in primaria, secondaria di 1° grado, secondaria di 2° grado allievi e secondaria di 2° grado juniores. Hanno disputato 5 turni in tornei maschili/misti e femminili separati.

Al termine della manifestazione sportiva, le prime tre squadre classificate per ciascuna categoria sono state premiate con una medaglia, alla presenza del sindaco di Tolentino Mauro Sclavi e del delegato del Coni per la provincia di Macerata Fabio Romagnoli. L’istituto Don Bosco ha partecipato alla gara con ben 6 squadre divise in 4 squadre della scuola primaria e 2 squadre della scuola secondaria di primo grado. La squadra femminile della scuola primaria e la squadra maschile della scuola secondaria di primo grado si sono classificati e andranno alla fase regionale che si terrà il 20 Aprile presso la scuola primaria Grandi dell’istituto comprensivo Don Bosco dove sono attesi circa 300 alunni da tutta la regione.

Grande entusiasmo è stato espresso dalla referente del progetto scacchi Sonia Gattari: «Da 10 anni il nostro istituto collabora con l’associazione scacchi La Torre Smeducci di San Severino. Inizialmente il progetto ha coinvolto gli alunni in orario extracurricolare. Dal 2020 le attività di scacchi si sono svolte anche in orario curricolare sia per la scuola primaria che per la secondaria di I grado. Nel corso degli anni, gli alunni hanno dimostrato un grande interesse verso questo sport. Il gioco degli scacchi ha grande successo anche per i benefici che sanno regalare alla mente. Noi insegnanti siamo fortemente convinti della valenza educativa e formativa del gioco degli scacchi e continueremo a sostenere il progetto anche per gli anni futuri».

Grande soddisfazione anche per gli istruttori del circolo La Torre Smeducci, Riccardo Schiavoni, Gaia Stracci e Marco Pelagalli «La nostra associazione si occupa da oltre 20 anni di insegnare nelle scuola questo nobile gioco – ha aggiunto Pelagalli – A Tolentino in particolare, così come in altri luoghi, riscontro un ottimo spirito di gruppo che si è creato tra noi istruttori, tutto il corpo docente e le famiglie degli alunni. Sicuramente le nostre squadre rappresenteranno al massimo l’istituto anche alla fase Regionale. Un caloroso ringraziamento va alle dirigenti scolastiche Pierina Spurio che al suo arrivo ha accolto e sostenuto il progetto scacchi già avviato nel nostro istituto e a Simona Lombardelli che ha concesso i locali della scuola Grandi per svolgere sia la fase provinciale che quella regionale del “Trofeo Scacchi Scuola 2024″».