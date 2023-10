Puntata numero 28 di “Ritratti… di strada”, il viaggio tra la gente della provincia del nostro fotografo Andrea Petinari. Questa settimana incontri per strada a Castelraimondo e Gagliole.

Gianni Lupidi cura un centro per anziani a Castelraimondo (“Sono pensionato, prima ho lavorato alla Tim, ho fatto il dj, l’attore e ho suonato anche in un’orchestra”); Franco Pupilli e Marisa Grasselli raccontano la vita da nonni; Pasquale D’Alterio sta cercando lavoro; Viron Lako racconta la sua vita sul camion; Patrizia, i suoi 50 anni a Gagliole; Giovanni Troiani da 50 anni si occupa di traslochi; Alessio Barboni fa il parrucchiere; Daniela Vittorini da Matelica passa i fine settimana a Gagliole per giocare a burraco.

Ecco le loro storie, ognuna delle quali accompagnata da una descrizione in didascalia. Al centro le persone, i loro volti, le loro emozioni, immortalate nella vita di tutti i giorni.