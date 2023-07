Diciottesima puntata di “Ritratti… di strada”, il viaggio tra la gente della provincia del nostro fotografo Andrea Petinari. San Severino, la frazione di Pitino e Loro Piceno sono i luoghi protagonisti di questa settimana.

Cristina da 4 anni si è reinventata barista; Malik, arrivato dal Pakistan, ha aperto un negozio di kebab; Remo a 84 anni restaura ancora mobili antichi “perchè qui a San Severino non c’è nessun altro che fa questo mestiere”; Raffaella, ex farmacista “ora faccio la cantante jazz”; Ademiro si prende cura della zona del Castello di San Severino; Andrea (poliziotto) con la figlia Elena sono in ‘esplorazione’ a Pitino; nello stesso luogo c’è Armando, arrivato da Perugia per un sopralluogo per un video da girare; Barbara porta turisti stranieri nelle Marche; a Loro Piceno i ricordi di tre pensionati: Annamaria, Nerio e Maria.

Ecco dieci storie maceratesi, ognuna delle quali accompagnata da una descrizione in didascalia. Al centro le persone, i loro volti, le loro emozioni, immortalate nella vita di tutti i giorni.