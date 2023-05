Dodicesima puntata di “Ritratti… di strada”, il viaggio tra la gente della provincia del nostro fotografo Andrea Petinari. Corridonia e Casette Verdini di Pollenza sono i luoghi protagonisti di questa settimana.

Loris studia all’Agraria, Mattia all’Itas ma vogliono cambiare scuola («andremo all’Ipsia»); Renzo autista di camion per 40 anni, ora nonno e giardiniere; Giuliana e Mariangela, vicine di casa da 50 anni («ci occupiamo dei nostri mariti»); Alberto, ingegnere, «ma per amore ho fatto tutt’altro, ho lavorato per 43 anni nella rosticceria aperta con mia moglie»; Clarita pensionata con la passione per la pittura; Michele che come hobby fotografa treni e stazioni; Giuseppe racconta quanto è bello fare il contadino; Davide e la sua vita da nonno e pensionato; Michela casalinga e quel lavoro che le manca; Matteo (falegname) e Martina (assistente sociale) che si è trasferita 5 anni fa dall’Abruzzo per stare con lui.

Ecco dieci storie maceratesi, ognuna delle quali accompagnata da una descrizione in didascalia. Al centro le persone, i loro volti, le loro emozioni, immortalate nella vita di tutti i giorni.