Puntata numero 19 di “Ritratti… di strada”, il viaggio tra la gente della provincia del nostro fotografo Andrea Petinari. Fiastra, Muccia e Pievebovigliana di Valfornace i luoghi protagonisti di questa setttimana.

Storie di terremotati che dal sisma del 2016 vivono nelle Sae. Teofilo, muratore per 60 anni, tiene a sottolineare che in questi 7 anni “la situazione non è migliorata”; sulla stessa lunghezza d’onda il pensiero di Anna (“ci sono tanti cantieri ma non ci sono gli operai che lavorano per ricostruire); Flora, 93 anni, passa il tempo a lavorare a maglia (“se rinasco faccio 10 figli”); Lilia e Anastasia sono arrivate dalla Moldavia per lavorare come badanti nelle casette a Fiastra; a Pievebovigliana troviamo Anna, polacca, in Italia da 20 anni (“dopo il terremoto queste zone sono morte, non c’è più niente”); Fabio, medico in pensione, viene da Viterbo (“qui la vita è tranquilla, il posto è bello ma il terremoto ha distrutto tutto e la ricostruzione è lenta”); anche a Muccia “è tutto fermo” sottolinea Noemi; poi Giovanna, boliviana, mamma di sei figli, prima del terremoto gestiva il negozio di alimentari a Muccia; Roberto e la sua famiglia si sono trasferiti a Serravalle dove hanno affittato una casa; infine Mario e Maria che a Muccia vivono da 60 anni. Sempre insieme.

Ecco dieci storie maceratesi, ognuna delle quali accompagnata da una descrizione in didascalia. Al centro le persone, i loro volti, le loro emozioni, immortalate nella vita di tutti i giorni.