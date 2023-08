Puntata 22 di “Ritratti… di strada”, il viaggio tra la gente della provincia del nostro fotografo Andrea Petinari. Tappa a Visso e Castelsantangelo, due comuni dove la vita è fatta di ricordi di com’era prima del terremoto del 2016. La Perla dei Sibillini era un richiamo per tantissimi turisti come testimonia Lina, commerciante: «Ho questa attività da 16 anni. Prima del sisma, in questi giorni, eravamo abituati ad avere tantissima gente. Adesso invece è tutto un mordi e fuggi». Giovanni Sabatini: «Ho un negozio di frutta e verdura dove ho lavorato per anni, ora faccio il nonno a tempo pieno. La vita qui a Visso era bellissima, specialmente nel periodo estivo era sempre pieno di turisti. Ora, dopo il terremoto, la vita sociale è finita». A Castelsantangelo, dice Rita, titolare di un bar dal 1963, «La vita è bella, ma ora non c’è più nessuno, campiamo con poco ormai. Casa mia non c’è più, l’hanno demolita dopo il terremoto perché era pericolante, ho perso tutto». Maria Seccaccini: «Ho una norcineria e salumeria da 30 anni a Castelsantangelo. Dopo il terremoto sono riuscita a portare avanti l’attività grazie alla distribuzione al di fuori del paese, perché purtroppo non c’è più nessuno qui ormai. Il 97% delle case sono rovinate». Daniele Valentini è un albergatore a Castelsantangelo: «Dopo il terremoto è cambiato tutto perché le case agibili sono poche e il turismo estivo non c’è più, però va bene così, a me la montagna piace. Di lavoro comunque ce n’è molto, la clientela continua ad esserci».

Ecco dieci storie maceratesi, ognuna delle quali accompagnata da una descrizione in didascalia. Al centro le persone, i loro volti, le loro emozioni, immortalate nella vita di tutti i giorni.