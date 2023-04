RITRATTI... DI STRADA - Quinta puntata della rubrica di Cronache Maceratesi con i 10 scatti della settimana di Andrea Petinari. Focus su Ripe San Ginesio, Villa Potenza e la città del vino cotto

Quinta puntata di “Ritratti… di strada”, il viaggio tra la gente della provincia del nostro fotografo Andrea Petinari. Il piccolo comune di Ripe San Ginesio, Loro Piceno (città del vino cotto) e Villa Potenza, frazione di Macerata, sono i luoghi protagonisti di questa settimana.

Dalla barbiera di Loro Piceno che ha seguito le orme del padre, all’attore 82enne che ancora calca i palcoscenici. Chi è arrivata a Villa Potenza 30 anni fa dal Brasile, dove faceva la maestra. Chi si è trasferito 15 anni fa dalla Romania e ora vive a Ripe San Ginesio e lavora come infermiere. Chi fa tre lavori e ha anche una casa editrice in Svizzera. Chi ha cambiato vita radicalmente: da consulente a fornaio «perché insieme ai miei colleghi volevamo fare un progetto di rigenerazione delle aree interne e abbiamo così iniziato a coltivare il grano». E chi per restare nel suo paese ha aperto un negozi di abiti sartoriali a tinture naturali.

Dieci ritratti, ognuno dei quali accompagnato da una descrizione in didascalia. Al centro le persone, i loro volti, le loro emozioni, immortalate nella vita di tutti i giorni.