Undicesima puntata di “Ritratti… di strada”, il viaggio tra la gente della provincia del nostro fotografo Andrea Petinari. Montelupone e Montecosaro Scalo sono i luoghi protagonisti di questa settimana.

Franco si gode la pensione dopo aver lavorato come calzolaio da quando aveva 11 anni. Sandro invece ora la coltiva la sua passione per il giardinaggio. Andrea, venuta dalla Repubblica Ceca 25 anni fa per lavoro, prima era baby sitter e ora fa l’operaia. Sonia racconta il suo hobby preferito: viaggiare. Claudio, ex fotoreporter, “anche per Papa Wojtyla”. Aldo, sindacalista in pensione, ora si gode la sua Montelupone. Dennis, giovane barista dopo aver frequentato l’Alberghiero. Mario, orafo per 32 anni “e suonavo la tromba in una banda, poi mi sono rotto un dente e sono passato alla chitarra con un gruppo folk”. E Gian Maria che da un anno ha iniziato a fare il barbiere “perché a Montelupone non c’era”.

Ecco dieci storie maceratesi, ognuna delle quali accompagnata da una descrizione in didascalia. Al centro le persone, i loro volti, le loro emozioni, immortalate nella vita di tutti i giorni