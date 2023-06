Quattordicesima puntata di “Ritratti… di strada”, il viaggio tra la gente della provincia del nostro fotografo Andrea Petinari. Porto Recanati e Potenza Picena sono i luoghi protagonisti di questa settimana.

Mauro lavora nello stabilimento balneare di famiglia; Tommy pensionato con una passione, le donne; Michael, accordatore di fisarmoniche (“la mia famiglia le costruisce da 4 generazioni”), con Faye studentessa di Medicina iraniana; Miram e Iris dalla Basilicata e dall’Abruzzo studiano all’Università di Macerata; Lorenza, agente immobiliare, e Davide (“lavoro in uno studio di perizie assicurative, esto facendo anche un corso come aiuto-veterinario”) assieme al loro bellissimo cane Arya; Luigi, fotografo, sta costruendo una minutera; Tiziana (volontaria e catechista) assieme a Maria Teresa (“mi prendo cura degli anziani”); poi Nazzareno autista del pulmino della scuola calcio; Oliviero, idraulico in pensione (“ho 80 anni, ma qui a Potenza Picena molta gente è arrivata a 100”); e Olivio che di anni ne ha 99 (“cerco di mantenermi attivo camminando e facendo calcoli a mente”).

Ecco dieci storie maceratesi, ognuna delle quali accompagnata da una descrizione in didascalia. Al centro le persone, i loro volti, le loro emozioni, immortalate nella vita di tutti i giorni.