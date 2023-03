Dieci storie, 10 “Ritratti… di strada”

TERZA PUNTATA della rubrica di Cronache Maceratesi con gli scatti di Andrea Petinari. Da Monte San Giusto a Pollenza, da Tolentino a Macerata. Chi viene dalla Francia, chi è scappato dalla guerra in Ucraina

Terza puntata di “Ritratti… di strada”, il viaggio tra la gente della provincia del nostro fotografo Andrea Petinari questa settimana tocca Monte San Giusto, Tolentino, Pollenza e Macerata.

Muratori impegnati nella ricostruzione post sisma, studenti e studentesse, nonni, fotografi, chi è venuto dal Molise per lavorare, chi dalla Romania, chi è in Italia dalla Francia per un progetto di volontariato europeo e chi è scappato dalla guerra in Ucraina. Ecco i protagonisti del terzo tour. Dieci ritratti, ognuno dei quali accompagnato da una descrizione in didascalia. Al centro le persone, i loro volti, le loro emozioni, immortalate nella vita di tutti i giorni.