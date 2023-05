RITRATTI DI... STRADA - Nona puntata della rubrica di Cronache Maceratesi con i dieci scatti di Andrea Petinari. Questa settimana a San Claudio e Trodica

Nona puntata di “Ritratti… di strada”, il viaggio tra la gente della provincia del nostro fotografo Andrea Petinari. Trodica di Morrovalle e la confinante San Claudio di Corridonia sono i luoghi protagonisti di questa settimana.

Dieci storie tra la gente: dal parrucchiere all’infermiera, da chi è andato in pensione e ora fa l’autista di camion a chi da 38 anni è in officina come gommista. Chi svolge due professioni (nel settore delle criptovalute e nei locali come buttafuori), chi viene dal Pakistan e lavora in fabbrica, fino a chi ha passato una vita sui tetti a installare antenne.

Ecco dieci storie maceratesi, ognuna delle quali accompagnata da una descrizione in didascalia. Al centro le persone, i loro volti, le loro emozioni, immortalate nella vita di tutti i giorni.