Puntata numero 21 di “Ritratti… di strada”, il viaggio tra la gente della provincia del nostro fotografo Andrea Petinari. Tappa a Urbisaglia e ritorno a Civitanova dove si incrociano storie di ex pescatori ancora innamorati del loro mestiere.

Come Vittorio, che ha fatto il pescatore er 40 anni, “ora sono pensionato e mi diletto ad andare comunque in barca a vela e a pescare con la canna”; Tommaso, una vita da pescatore, “ora sono pensionato e aiuto gli amici che vanno in mare”; anche Giovanni ha fatto per tutta la vita il pescatore e ora aiuta i figli ad aggiustare le reti; Italo invece è nato in Uruguay e fa il marinaio da 20 anni (“Sono arrivato in Italia quando mi chiamarono per il servizio militare. Poi mi sono sposato e sono rimasto qui”); a Urbisaglia troviamo Claudio che fa l’idraulico da quando ha 14 anni. (in famiglia eravamo 4 fratelli, tutti imbianchini e all’epoca ci siamo detti che forse era meglio se uno di noi cambiava mestiere”); Marta si occupa di organizzazione e allestimenti per le feste (” E’ iniziato tutto per caso, l’ho fatto per qualche amico e mi piaceva, così ho deciso di aprirmi proprio l’attività”); Tommaso si è pentito di aver lasciato la scuola, ora lavora in gelateria; Christian studia Design; Leontina e Franca, pensionate, lavoravano insieme in fabbrica e sono amiche da una vita; Giovanni faceva giochi con i biglietti nelle piazze (“A 33 anni sono andato in viaggio a Međugorje e da quel momento ho iniziato un percorso spirituale che mi ha fatto scoprire la fede. Ora sono credente e prego 8 ore al giorno”); infine Tommaso e Riccardo, studenti all’Ipsia e all’Itas.

Ecco dieci storie maceratesi, ognuna delle quali accompagnata da una descrizione in didascalia. Al centro le persone, i loro volti, le loro emozioni, immortalate nella vita di tutti i giorni.