Puntata numero 26 di “Ritratti… di strada”, il viaggio tra la gente della provincia del nostro fotografo Andrea Petinari. Questa settimana incontri per strada a Sarnano e Gualdo.

Velio Cesetti, imprenditore in pensione, ha esplorato il mondo e ora si riposa a Gualdo dove «la vita è tranquilla, abbiamo soltanto l’aria e l’acqua, ma comunque non ho mai pensato di trasferirmi in una grande città perché qui sto bene»; Giuliano Piermarini, autista di camion per 45 anni, conferma: «C’è tanta calma, si sta bene per questo. Quando ero piccolo io qui c’erano 2500 persone, adesso siamo rimasti in 650, i giovani vanno tutti via da questi paesini ormai»; sulla stessa lunghezza d’onda il pensiero di Giovanni Tedeschi, operaio comunale da 26 anni, e di Enrico Tedeschi che sta per andare in pensione; Paola Camilli, ex insegnante, è tornata a Gualdo dopo 10 anni di lavoro a Milano.

A Sarnano c’è Mario Serafini che si definisce “L’ultimo dei Templari”; Luciano, pensionato con “la passione per le donne”; Egle racconta la sua passione per le passeggiate; poi i giovani Francesca (psicologa), Marco che sta per diventare insegnante di eduzione fisica e Ludovico che ha un sogno nel cassetto: diventare scrittore.

Ecco le loro storie, ognuna delle quali accompagnata da una descrizione in didascalia. Al centro le persone, i loro volti, le loro emozioni, immortalate nella vita di tutti i giorni.