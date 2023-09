Puntata numero 25 di “Ritratti… di strada”, il viaggio tra la gente della provincia del nostro fotografo Andrea Petinari. Questa settimana incontri per strada a Montefano, Pieve Torina, Camerino.

La barista (Chiara Crucianelli) voleva partire per il Messico ma poi si innamorò, Angela ricorda il giro in moto subito dopo il matrimonio. Tommaso ha finito le superiori e spera di entrare a Medicina. Paolo, il tipografo della Marina Militare, aiuta il figlio a traslocare. Neno che per 40 anni ha girato il mondo con le ricerche petrolifere (e ora vive in una sae a Pieve Torina). E poi le passeggiate di Maria, Giuseppe, Marisa, Roberto.

Ecco le loro storie, ognuna delle quali accompagnata da una descrizione in didascalia. Al centro le persone, i loro volti, le loro emozioni, immortalate nella vita di tutti i giorni.