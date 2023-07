Puntata numero 20 di “Ritratti… di strada”, il viaggio tra la gente della provincia del nostro fotografo Andrea Petinari. La prima dell’opera allo Sferisterio con il pubblico della Carmen (che andrà in scena anche venerdì 28 luglio e domenica sei agosto) e poi Apiro sono i luoghi protagonisti di questa settimana.

La prima dell’opera è una tradizione che si rinnova a Macerata di anno in anno. Giovedì sera, tra il pubblico c’erano Tania Mariucci e Michela Mariucci. Michela è uno dei soci fondatori dell’Associazione Amici dello Sferisterio: «Sono presente tutti gli anni all’opera».

Sempre presenti anche Katia Torresi e Carlo Scagnetti: «Veniamo sempre all’Opera, la Carmen – dice Katia – l’ho già vista qualche anno fa, aveva uno stile un po’ burlesque. Penso che sarà molto diversa quella di quest’anno, sono curiosa». Passione per la lirica ma anche lavoro per Siranush Khachatryan: «E’ la prima volta che vengo a Macerata, sono qui come eventuale sostituta della cantante che fa Carmen».

Storie diverse ad Apiro, Elisabetta Silenzi racconta: «Sono titolare di due oleifici, è un’attività che già faceva mio padre e quindi ho continuato la tradizione». Silvio Marzi: «Faccio il mugnaio da 30 anni, iniziò il mio bisnonno e ora ci sono io». Per Dario Agnetti e Dario Catena il lavoro è stata anche la loro passione perché impiegava tutto il loro tempo. Ora sono pensionati, il primo era muratore, il secondo ha lavorato in un mulino per poi fare l’autista. Ecco dieci storie maceratesi, ognuna delle quali accompagnata da una descrizione in didascalia. Al centro le persone, i loro volti, le loro emozioni, immortalate nella vita di tutti i giorni.