5 Ottobre 2023

ore 14:09

«Dieci serate, 5 sold out,20mila spettatori e un indotto economico nelle casse dell’associazione Sferisterio di 95mila euro tra servizi e fee, tassa sul biglietto». E’ l’assessore agli eventi del Comune di Macerata Riccardo Sacchi a illustrare con orgoglio i numeri di Sferisterio Live, a poche ore dalla conclusione ieri sera con la seconda serata di Venditti e De Gregori.

«Un ritorno importante ma non solo a livello economico ma anche per il brand Sferisterio che è stato legato a nomi della musica internazionale e cammina così su gambe ancora più forti. Sferisterio Live è diventato a tutti gli effetti un format in grado di camminare con le proprie gambe assumendo una propria identità, con un linguaggio musicale capace di intercettare i gusti di un pubblico eterogeneo e intergenerazionale che ha risposto con entusiasmo alla nostra offerta e che ha visto coinvolti musicisti apprezzati su palcoscenici internazionali». la passione per la musica di Riccardo Sacchi arriva da lontano: «Ho suonato il piano per 10 anni poi ho scelto di seguire gli studi e smettere la musica. Poi durante l’università, prima ho suonato per qualche anno il pianoforte in chiesa, poi ho fatto pianobar e mi pagavano anche – scherza – per cui suonavo e mi mantenevo agli studi».

Riccardo Sacchi ripercorre nella video intervista realizzata nell’ambito della rubrica “Corbezzoli” la stagione musicale che da giugno a oggi ha visto sul palco in arena The Lumineers, Simply Red, Deep Purple, David Garrett, Mr.Rain, Robert Plant, Madame, Massimo Ranieri e Venditti&DeGregori e conclude: «Macerata è sul podio della musica leggera e pop nel raggio di 2-300 chilometri, difficilmente si trova anche in città anche più grandi».

«Anche quest’anno mettiamo a segno un altro grande successo con Sferisterio Live che ha registrato numeri record con un grande coinvolgimento di pubblico e un enorme ritorno di immagine a livello nazionale e internazionale per Macerata e per lo Sferisterio – ha commentato il sindaco Sandro Parcaroli -. La kermesse ha saputo coniugare qualità e quantità ed è stata in grado, grazie ai dieci appuntamenti unici, di dare continuità lavorativa a un team di persone che si è spesa con passione ed energia nel progetto; un progetto pronto a crescere sempre più, di edizione in edizione». Per quanto riguarda Facebook e Instagram, 5.000 sono state le visite ai profili social dedicati alla kermesse, 235.000 le visualizzazioni dei contenuti e 2.700 le interazioni.

«Non appena calato il sipario sull’edizione 2023 di Sferisterio Live con un altro grande successo per il concerto di De Gregori e Venditti, un’operazione assolutamente virtuosa, a costo zero e addirittura con un evidente ritorno economico che ha portato nelle casse dell’Associazione 95.000 euro tra servizi e fee per i biglietti venduti, nonché ulteriori giornate lavorative per le maestranze – conclude l’assessore Sacchi – stiamo già lavorando sulle proposte della prossima edizione che si preannuncia altrettanto sorprendente».