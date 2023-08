Un’ultima perla a rendere ancora più preziosa l’estate di Sferisterio Live. Il 28 settembre, infatti, sul palco dell’area saliranno Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Macerata si aggiunge alle nuove date dell’acclamato tour in cui i due artisti danno nuova veste ai loro più grandi successi, canzoni che sono entrate nel cuore della gente e nelle storie delle persone, canzoni che sono la colonna sonora di intere generazioni.

«Come promesso, a Sferisterio Live arriva un’altra entusiasmante sorpresa nel solco della qualità: sul palco della nostra arena arriveranno due mostri sacri della musica e del cantautorato italiano – ha commentato l’assessore agli Eventi Riccardo Sacchi – una data che va ad aggiungersi a un’edizione entusiasmante che, con i primi quattro appuntamenti, ha già fatto registrare un enorme successo di pubblico e di presenze in città».

Due personalità differenti, ma affini. Due stature artistiche, ognuna con la sua poetica. Venditti e De Gregori cominciano a collaborare poco più che ventenni durante un viaggio in Ungheria e iniziano a scrivere le loro prime canzoni insieme, per arrivare al comune esordio discografico con “Theorius Campus” dove Antonello incide “Roma Capoccia”, subito grandissimo successo, e Francesco “Signora Aquilone”. Un disco che sancì per entrambi l’inizio del proprio percorso artistico. Ultimamente hanno inciso e reinterpretato due grandi classici del loro repertorio e della storia della musica italiana, “Peppino” e “La donna cannone”, brani attualmente in radio e disponibili in digitale.

Venditti e De Gregori sono protagonisti insieme sullo stesso palco, con un’unica band che dà vita a un suono straordinario unendo i musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino). Sul palco anche Roberta Palmigiani al violino e le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti. Il coordinamento musicale è a cura di Guido Guglielminetti e Alessandro Canini.

Le prevendite per le nuove date saranno disponibili da oggi, 3 agosto, a partire dalle 15 sul circuito TicketOne (online e punti vendita). Per ulteriori informazioni: www.friendsandpartners.it. Radio Italia solomusicaitaliana è la radio partner del tour. Elite Agency Group e Alhena Entertainment sono gli organizzatori del tour (info al numero 0871 685020 o sul sito www.elitegroup.it) Prezzi dei biglietti: Platino 105 euro, Oro 99 euro, Verde 92 euro, Blu 89 euro, Rosso 85 euro, Giallo 69 euro, Balconata 49 euro.

Sferisterio Live si è aperto a fine giugno con la tripletta dal sapore internazionale The Lumineers-Simply Red-Deep Purple, ha accolto il 24 luglio il violino di David Garrett e proseguirà nelle prossime settimane con Mr. Rain (25 agosto), Robert Plant (28 agosto), Madame (29 agosto) e Massimo Ranieri (8 settembre).