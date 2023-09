Sarà uno Sferisterio gremito in ogni ordine di posti (e lo stesso succederà per il “replay” di mercoledì prossimo) domani sera per il concerto di Francesco De Gregori ed Antonello Venditti. I due giganti della musica leggera italiana saliranno sul palco dell’arena per i due appuntamenti che chiudono il cartellone di “Sferisterio Live”.

Il duo darà nuova veste ai suoi più grandi successi, canzoni che sono entrate nel cuore della gente e nelle storie delle persone, canzoni che sono la colonna sonora di intere generazioni. «Siamo all’atto finale di un’edizione trionfale di Sferisterio Live – dice l’assessore al turismo e agli eventi Riccardo Sacchi – non a caso De Gregori e Venditti hanno scelto Macerata per due date extra ed entrambe le date sono completamente sold-out: avremo per tutte e due le sere tutte le 2.400 poltrone dell’arena occupate. Come amministrazione gongoliamo perché i dati di tutta la stagione sono lusinghieri e a breve li sveleremo facendo un resoconto con numeri, presenze e dati alla mano. È stata un’edizione che ha saputo abbracciare tutti i gusti musicali tenendo come costante un livello altissimo e chiudere con due mostri sacri come questi è il finale perfetto per questo cartellone».

Venditti e De Gregori, che chiuderanno il loro tour 2023 proprio con la data di mercoledì prossimo, saranno accompagnati da un’unica band composta dai musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino). Sul palco anche Roberta Palmigiani al violino e le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti. Il coordinamento musicale è a cura di Guido Guglielminetti e Alessandro Canini. Inizio previsto per le 21.

(Ma. Pa.)