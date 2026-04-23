Cimitero di Tuseggia,
ok al progetto: ci sono 528mila euro
CAMERINO - Era stato danneggiato dal terremoto del 2016. Il sindaco Roberto Lucarelli: «Nelle prossime settimane il via ai lavori: conferma dell'attenzione anche per le frazioni»
Un intervento significativo per Camerino non solo dal punto di vista infrastrutturale, ma anche per il valore simbolico e sociale che riveste per la comunità. La giunta comunale ha approvato ieri il progetto esecutivo di riparazione dei danni causati dal sisma 2016 del cimitero di Tuseggia, per un importo complessivo di 528mila euro, finanziato interamente grazie all’ordinanza del Commissario straordinario n. 137 del 2023.
L’approvazione consente ora di procedere con l’affidamento dei lavori. «Con l’approvazione del progetto esecutivo portiamo avanti quello che era l’impegno dell’amministrazione per la ricostruzione, nel 2026, ovvero il recupero degli edifici pubblici, – dice il sindaco Roberto Lucarelli – ma soprattutto andiamo ad occuparci di uno di quei luoghi importanti e di rispetto per i nostri cari, che è appunto il cimitero. In questo caso, poi, non di poca rilevanza, interveniamo su un luogo pubblico all’interno di una frazione. L’approvazione del progetto esecutivo ci permetterà nelle prossime settimane di procedere all’avvio e all’affidamento dei lavori. Un altro obiettivo importante che va nella direzione della ricostruzione della città e dell’attenzione anche verso le nostre frazioni».
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