E’ di sette, questa volta, il numero di cinghiali avvistato in gruppo e ripresi con il telefonino nella zona della Regione Marche. A filmarli è stata una coppia che si trovava a passare in auto, di notte, lungo via Tiziano ad Ancona qualche giorno fa. La zona della Regione sembra ormai essere quella prescelta dagli ungulati che inoltre, pare, sono aumentati anche di numero rispetto ai precedenti avvistamenti fatti tra via Borgo Rodi, via Circonvallazione e alla Cittadella.

Nel video si vede come i cinghiali si trovino a loro agio al punto che uno dei piccoli viene immortalato mentre è accovacciato a terra per alzarsi solo nel momento in cui, insieme, notano l’auto che si ferma. Ecco dunque che, dopo pochi istanti, il gruppo si allontana riprendendo la strada in direzione di via Buonarroti dove però, probabilmente, proseguiranno lungo via Verdi (la salita che poi collega con via Circonvallazione) che è la zona dove maggiormente sono stati notati poiché ricca di vegetazione purtroppo incolta.