Festa di San Giuliano, scattato i divieti. Fino a giovedì avranno luogo i consueti festeggiamenti in occasione della festa patronale, manifestazione che coinvolge ogni anno migliaia di persone che affollano le vie del centro storico e tutta l’area di svolgimento degli eventi in programma e in particolare della tradizionale fiera che comprende oltre al centro storico, all’interno delle mura urbiche, anche corso Cavour, viale Puccinotti, viale Trieste e piazza Nazario Sauro.

Per questo il sindaco Sandro Parcaroli ha firmato un’ordinanza relativa al divieto temporaneo di vendita per asporto di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie o contenitori di vetro o di alluminio da parte di tutti gli esercizi e le attività di commercio e di somministrazione su area privata e pubblica che a qualsiasi titolo possono vendere bevande fatta eccezione per la somministrazione al tavolo anche all’aperto. È vietata la detenzione di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie o contenitori di vetro o di alluminio da parte di tutti coloro i quali parteciperanno agli eventi in programma per i festeggiamenti del patrono. Vietato, inoltre, l’utilizzo di apparecchiature a fiamma libera o che comunque producano scintille.

I divieti valgono nei seguenti orari: dalle 19 del 29 agosto all’una del 30 agosto, dalle 14 del 30 agosto alle 3 del 1 settembre. Nei giorni della festa cambierà anche la viabilità (leggi l’ordinanza).



