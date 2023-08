Torna la festa di San Giuliano. I festeggiamenti per il patrono prenderanno il via lunedì 28 agosto con un ricco programma, messo a punto dalla pro loco Macerata, che accompagnerà la manifestazione. Quattro giorni di festa che condurranno a giovedì 31 agosto, giorno in cui cade il patrono di Macerata.

«In occasione delle celebrazioni di San Giuliano, patrono di Macerata, ci prepariamo a vivere dei giorni di festa che uniranno la comunità in un clima di profonda partecipazione – dice il sindaco Sandro Parcaroli – Un ringraziamento alla Pro loco di Macerata che, come ogni anno, con passione, forte dedizione e con lo spirito proprio dell’associazionismo, ci regala un ricco programma da vivere insieme promuovendo momenti di incontro, scambio, socialità, convivialità e accoglienza».

L’anteprima, domenica 27 agosto, con Dialettando insieme, alle 17 nel cortile nel cortile di Palazzo Conventati. Un incontro con i poeti dialettali Cesare Angeletti “Cisirino”, Tóto Fusari, Luciano Magnalbò, Mariella Marsiglia, Fernando Pallocchini, Gilberto Sacchi e Giuseppina Trippetta e a seguire la tradizionale merenda offerta dal CIF e dalla Norcineria Altonera.

Dopodiché si proseguirà lunedì pomeriggio, con l’avvio dei festeggiamenti ufficiali, con San Giuliano dei bambini, dove in piazza della Libertà avranno luogo animazioni con palloncini, truccabimbi, tanta musica e del buon cibo, con gelato, zucchero filato e pizza gratis per tutti i bambini.

In serata, per la precisione alle 21, arriveranno i Wet Floors, rock band emergente di Macerata composta da quattro ragazzi giovanissimi: Rebecca Sbrancia alla voce, Umberto Olivi alla chitarra, Marco Olivi al basso e Lorenzo Olivieri alla batteria. La band ha partecipato alle finali nazionali di Sanremo Rock, che si sono tenute lo scorso settembre nella città dei fiori, in Liguria.

A seguire il duo comico Lucchettino. L’eccentrica coppia della comicità italiana, composta da Luca Regina e Tino Fimiani, si esibirà in uno spettacolo di magia. Il duo, che affonda le proprio radici nella tradizione clownesca, sarà sul palco a partire dalle 22,30.

Martedì 29 ancora musica e spettacolo in piazza della Libertà, ma stavolta con Alceo Swing Band, alle 21 e a seguire il Family Show, alle 22.

Mercoledì 30 agosto largo alla tradizionale fiera di San Giuliano. 300 bancarelle allestite, fin dal pomeriggio, lungo tutto il centro storico, in corso Cavour, viale Puccinotti, viale Trieste, piazza Mazzini, piazza Annessione, via Garibaldi, via Tommaso Lauri, via Matteotti e piazza Cesare Battisti.

Alle 17, in piazza della Libertà, ci sarà l’apertura della Bancarella delle tradizioni del Cif, dove sarà presentata “Un’etichetta per San Giuliano”, l’opera dell’artista Valerio Valeri, mentre dalle 18 inizierà la vendita del fischietto in terracotta.

Poco più tardi, alle 19, si terrà lo spettacolo delle Koreos Majorette, che partiranno dai cancelli di piazza Annessione e si esibiranno lungo tutte le vie del centro storico.

Si continua alle 21 con il concorso nazionale Miss Blumare, in piazza della Libertà, per poi concludere la serata con il dj set affidato, in un primo momento, a Luca Moretti e poi a Nicola Pigini, reduce dal successo dello scorso anno.

L’ultimo giorno, il 31 agosto, come vuole la tradizione, alle 20.30 in piazza saranno presenti le delegazioni delle città gemellate con Macerata, e cioè Weiden (Germania), con cui verrà rinnovato, con sottoscrizione ufficiale, il patto di amicizia. E poi ancora, Issy Les Moulineaux (Francia) e Floriana (Malta).

Nell’ultima giornata di festeggiamenti proseguirà, inoltre, anche la tradizionale fiera e saranno presentate alcune squadre sportive della città, tra cui la Maceratese Calcio, la CBS Balducci di volley femminile e Macerata Pallavolo di volley maschile. Alle 20, poi, l’estrazione della lotteria di San Giuliano.

Alle 22 sarà la volta del 90 Mania, che chiuderà la lunga maratona dei festeggiamenti con uno show di energia e puro divertimento. Un viaggio all’interno della musica degli anni ’90, balli e canzoni che saranno sicuramente apprezzati dal pubblico dei nostalgici dell’epoca.

Tutti i giorni, dalle 17.30 alle 19, alla Galleria degli antichi forni, sarà visitabile la mostra d’arte “Triennale del colore”, che quest’anno è dedicata all’arancione.

Martedì, mercoledì e giovedì, a pranzo e cena, la gastronomia sarà curata dal ristorante “Il Ghiottone”, che proporrà svariate specialità maceratesi, tra cui tagliatelle e gnocchi con il sugo di papera.