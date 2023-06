Grande dolore per la comunità treiese che piange la scomparsa di Ferdinando Stacchiotti. Aveva 82 anni.

«Ci lascia un personaggio eccentrico e unico, che ha affrontato tante difficoltà e tanti dolori, ma che ha sempre superato tutto con grande amore per la vita – lo ricorda il sindaco Franco Capponi – Era molto conosciuto a Treia per la sua simpatia. Era uno stornellatore, si divertiva a suonare tanti diversi strumenti imparati tutti da autodidatta. Faceva parte della confraternita del Santissimo Crocifisso, era amico di tutti. Uno dei ricordi più belli legati a lui è quello di aver accompagnato il ‘maratoneta di Dio’ Ulderico Lambertucci nel viaggio Macerata – Pechino in onore di padre Matteo Ricci e il viaggio coast to coast negli Stati Uniti. E’ stato protagonista di mille avventure e da pensionato si è reso sempre più disponibile al servizio della comunità riuscendo ad affrontare e rendere leggera ogni difficoltà col suo motto che era “la vita è bella”. A nome mio e dell’intera comunità, dunque, le più sincere condoglianze alla figlia Michela e a tutta la famiglia».

La funzione religiosa verrà celebrata dal suo grande amico Padre Luciano domani 15 giugno, alle ore 16,30 nella chiesa parrocchiale Natività della Beata Vergine Maria a Passo di Treia.