Venerdì 16 giugno all’auditorium dell’università di Macerata, in via Padre Matteo Ricci, avrà luogo il convegno “L’applicazione della riforma del lavoro sportivo”.

L’evento è promosso dal dipartimento di Giurisprudenza dell’ateneo e gode del patrocinio della Lega Nazionale Dilettanti, dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio e dell’Associazione Italiana Calciatori. Si parlerà di una questione di stretta attualità, la riforma sul vincolo sportivo che interessa molte squadre di calcio, soprattutto quelle che lavorano nel settore giovanile.

Il seminario prenderà il via alle 14,30. A fare gli onori di casa sarà il direttore del dipartimento Stefano Pollastrelli. A seguire, i saluti dell’assessore allo sport del Comune di Macerata Riccardo Sacchi, del presidente del Comitato regionale Marche Lega nazionale Dilettanti, Ivo Panichi, del professor Riccardo Piccioni, presidente del Comitato regionale Marche Associazione italiana arbitri, del presidente dell’Associazione italiana allenatori calcio Marche Gianluca Dottori e del presidente del corso di laurea in Scienze per i servizi giuridici Stefano Villamena.

Si susseguiranno gli interventi, coordinati da Guido Canavesi, docente di diritto del lavoro: i professori Gabriele Franza, e Filippo Olivelli, il coordinatore del Dipartimento interregionale di Lega Nazionale Dilettanti Luigi Barbiero; l’avvocato presso l’Ufficio legale dell’Associazione italiana Calciatori Luca Miranda; il segretario generale dell’Associazione italiana allenatori calcio Luca Perdomi; la docente Francesca Spigarelli assieme a Paola Pippa, dirigente dell’Us Tolentino, e Loris Servadio, dirigente del Fc Vigor Senigallia.