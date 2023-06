(foto/video Federico De Marco)

«La pace in Ucraina, gli alluvionati, la salute del Papa. Continuerete a pregare anche per queste tre intenzioni?». I pellegrini hanno urlato “sì”, prima di dare il la ai canti sul sagrato della Santa Casa. E’ stato uno dei momenti finali del 45esimo Pellegrinaggio Macerata-Loreto, che si è concluso stamattina dopo oltre 10 ore e circa 30 chilometri.

Passo dopo passo i fedeli, partiti dallo stadio Helvia Recina di Macerata, hanno raggiunto la basilica di Loreto. Nonostante un tempo incerto, alla fine non è mai piovuto durante tutto il percorso. Un fiume in piena, una marea di persone arrivate da tutta Italia ha raggiunto la città mariana dopo una notte passata in cammino. Ne erano attese circa 50mila. A chiudere il lungo serpentone la Madonnina nera portata dai militari dell’Aeronautica.

La testa del corteo ha raggiuto la piazza intorno alle 6,30. Il presidente del Pellegrinaggio Ermanno Calzolaio ha letto un appello alla pace rivolto ai presidenti di Russia e Ucraina Putin e Zelensky. E poi le altre intenzione di preghiera, tra cui la salute del Santo Padre (che quest’anno proprio per l’intervento a cui si è sottoposto non ha effettuato la solita telefonata, è la prima volta in 10 anni) e la solidarietà verso gli alluvionati dell’Emilia Romagna. E tante le storie. Tra le più particolari quella della coppia che si sposerà oggi, proprio dopo aver completato il Pellegrinaggio.

La nottata è filata senza intoppi. Imponenti le misure di sicurezza con i servizi di prevenzione ed antiterrorismo messi in campo dalle dalle forze dell’ordine che hanno garantito che il pellegrinaggio si svolgesse regolarmente. Immancabili la fiaccolata e i fuochi d’artificio lungo il tragitto. Canti e preghiere hanno scandito il ritmo dei passi. Con la domanda, tema di questa edizione, a risuonare nel cuore e nell’anima di ognuno: “Chi cerchi?”