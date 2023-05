di Gabriele Censi

Un Food Lab dedicato alla ricerca, all’analisi sensoriale, ma non soltanto, il nuovo spazio che nascerà ad Unicam con il contributo del Distretto 2090 del Rotary sarà un luogo in cui si parlerà di gastronomia in maniera trasversale, dagli aspetti tecnico-scientifici alla storia e alle tradizioni che legano il cibo al territorio.

Ci saranno postazioni modulari e le cucine possono diventare un aula didattica con posti a sedere dove sono possibili anche show cooking. Nuovi spazi che giustificano anche l’obiettivo di affiancare al corso di laurea triennale in scienze gastronomiche i due anni di Magistrale come annunciato dal rettore Claudio Pettinari.

Alla firma dell’accordo oltre al rettore Claudio Pettinari e al Governatore del Distretto 2090 del Rotary Paolo Signore erano presenti il precedente Governatori che ha avviato il percorso di collaborazione, Rossella Piccirilli, il coordinatore per l’Immagine Pubblica del Rotary Gabrio Filonzi, il pro rettore Graziano Leoni, il direttore della scuola di Scienze del farmaco e dei prodotti della salute, Gianni Sagratini e il presidente del club Rotary di Camerino Nazzareno Micucci.

«Ringrazio di cuore, anche a nome dell’intera comunità universitaria – ha dichiarato il rettore Claudio Pettinari – il Distretto 2090 del Rotary per il fattivo contributo a sostegno del nostro ateneo con particolare attenzione alla componente studentesca. Le nostre studentesse ed i nostri studenti sono posti sempre al centro delle nostre attività e delle scelte strategiche, così come la qualità della didattica e delle attività formative che eroghiamo loro: sono molto soddisfatto che con questo accordo possiamo dare loro uno spazio innovativo che possa fornire una maggiore professionalizzazione».

«L’impegno assunto dal distretto verso la città di Camerino oggi trova una prima importante conferma – ha così commentato il governatore Paolo Signore -. Siamo certi che il laboratorio del gusto possa essere un punto di riferimento non solo per l’ateneo ma anche per le numerose ed importanti aziende del territorio del settore agroalimentare. Il Rotary da oltre cento anni è impegnato in tutto il mondo in progetti di servizio per lo sviluppo umano ed economico delle comunità. Il laboratorio del gusto rappresenta uno splendido esempio di collaborazione con le Istituzioni a beneficio dei giovani e della rinascita di una terra ferita dal sisma».