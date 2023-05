Forti piogge in provincia: torrenti e fiumi osservati speciali. Il torrente Fiastra si è ingrossato, così come il Chienti e il Potenza. Al momento non è ancora rilevata alcuna criticità particolare. A Loro Piceno, in zona Varco, lungo la strada che collega il paese a Mogliano e a Petriolo, corsia invasa dall’acqua proveniente dai campi soprastanti. Nel pomeriggio il torrente Fiastra è uscito dagli argini nella zona di Urbisaglia, senza particolari conseguenze.

E’ finita invece sott’acqua una zona di Pesaro, città colpita anche da una violenta grandinata. In centro storico si è invece creato un fiume di acqua e di grandine, che ha invaso le strade principali bloccando la circolazione.