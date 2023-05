MACERATA - Il consigliere dem ha presentato un documento per chiedere all'amministrazione di intervenire: «E' necessaria una maggiore e mirata attività di prevenzione e controllo»

«Adottare misure per contenere la velocità nelle vie che costeggiano le mura». E’ quanto chiede il consigliere Pd Alessandro Marcolini, che ha presentato una mozione per far sì che l’amministrazione si impegni a rendere più sicure alcune strade di Macerata.

«Le vie che costeggiano le mura cittadine (dalla fine di corso Cavour all’inizio di via Trento, quindi percorrendo viale Puccinotti, viale Trieste, viale Diomede Pantaleoni, viale Leopardi) – dice l’esponente dem – sono molto trafficate dagli utenti della strada, e presentano diverse intersezioni e numerosi attraversamenti pedonali. Sono purtroppo da sempre teatro di incidenti stradali che coinvolgono sia veicoli tra loro che pedoni (l’ultimo grave investimento di un pedone si è verificato pochi giorni fa). Infatti molto spesso i veicoli vi transitano a velocità elevata, o comunque al di sopra del limite consentito».

«E’ dunque necessaria – aggiunge l’esponete dem – una maggiore e mirata attività di prevenzione e controllo, e di messa in sicurezza di tali vie, volta a risolvere questo grave problema, al fine di mettere in sicurezza i pedoni e gli utenti della strada. E’ fondamentale intervenire adottando misure di contenimento ad hoc, ad oggi mancanti, con tutti quegli strumenti utili e necessari al fine di rallentare la velocità dei veicoli (come già fatto per altre strade cittadine)». Da queste premesse la richiesta all’amministrazione affinché si impegni «a mettere in sicurezza viale Puccinotti, viale Trieste, viale Diomede Pantaleoni, viale Leopardi adottando misure di contenimento della velocità, predisponendo anche una maggiore presenza della polizia locale sul post»o.