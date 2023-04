MORROVALLE - Quattro malviventi in azione nella notte, colpito il settore telefonia. Bottino da quantificare. Indagano in carabinieri. IL VIDEO

Quattro uomini incappucciati, con tute scure, si accaniscono usando un blocco di cemento per sfondare la porta d’ingresso di un esercizio commerciale e alla fine riescono a entrare e a mettere a segno un furto di elettronica. E’ quello che è successo a Morrovalle mezz’ora dopo la scorsa mezzanotte.

I quattro malviventi sono arrivati a bordo di una Alfa Romeo grigia. La vettura è passata dalla superstrada per raggiungere il negozio di elettrodomestici.

Nel parcheggio deserto sono scese dalla vettura quattro persone con il passamontagna a nasconderne i volti. E poi abiti scuri e insomma tutti in “tenuta da ladro”. Hanno preso un blocco forato di cemento, bello pesante, e con quello hanno iniziato (come mostrano le riprese della videosorveglianza) ad accanirsi sulla porta d’ingresso dell’esercizio commerciale.

Dai e dai alla fine ha ceduto. Sono entrati con l’allarme che si è attivato e i minuti contati. Alla svelta hanno raggiunto il settore della telefonia ed è lì che hanno fatto il furto per poi andarsene rapidamente per evitare di essere intercettati dai carabinieri. Il bottino del furto è da quantificare, al momento non è stata formalizzata la denuncia. I carabinieri della Compagnia di Civitanova sono intervenuti sul posto e hanno dato il via alle indagini tra rilievi nel locale, controllo delle riprese delle telecamere e ricerca dell’Alfa Romeo grigia.

(Gian. Gin.)