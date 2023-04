L'INCIDENTE alla fine di viale Trieste, una donna trasportata al pronto soccorso in ambulanza

Perde il controllo dell’auto e tampona una vettura in sosta: i veicoli prendono fuoco. Una 58enne di Macerata trasportata al pronto soccorso per accertamenti. E’ successo intorno alle 6,15, alla fine di viale Trieste, proprio di fronte ai bagni pubblici. Traffico in tilt e strada chiusa e riaperta circa due ore dopo: la contemporanea chiusura di via Piave per il montaggio di una gru ha completamente congestionato la circolazione nella zona.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso e per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto oltre che per disciplinare la circolazione nella zona, la donna al volante di una Fiat Punto ha tamponato un veicolo in sosta, una Dacia Duster, ed è divampato un incendio che ha coinvolto le due vetture e una terza, un furgoncino dell’Apm, che si trovava parcheggiato davanti all’auto tamponata.

Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’emergenza che hanno prestato le cure del caso alla 58enne per poi trasportarla in ambulanza al vicino pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazione. La squadra dei vigili del fuoco di Macerata intervenuta con due autobotti ha provveduto a spegnere le fiamme utilizzando del liquido schiumogeno antincendio e successivamente a mettere in sicurezza l’area dell’intervento.

(foto di Fabio Falcioni)

(Redazione Cm)