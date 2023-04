MALTEMPO - I chicchi caduti nel pomeriggio davano l'impressione di una nevicata. Allerta temporali fino a mezzanotte in tutte le Marche

Violenta grandinata nella zona di Ussita questo pomeriggio, strade imbiancate dai chicchi che sono caduti fitti a testimonianza del maltempo di oggi in provincia. Piogge intense a Macerata e nell’entroterra si è vista anche la grandine. A Ussita è caduta in modo così intenso da ricoprire strade e campi di un manto bianco quasi fosse neve. La Protezione civile delle Marche oggi pomeriggio ha diramato una allerta meteo per i temporali dalle 14 e fino a mezzanotte in tutta la regione.