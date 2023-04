LA LISTA vuole allargare la base e riorganizzarsi in partito. Il neo presidente: «Sono pronto a trainare, con spirito di condivisione, un grande progetto politico e culturale». Ecco i componenti di segreteria e direttivo

Movimento all’interno di Vince Civitanova. Fausto Troiani lascia la presidenza a Alessandro Natale D’Urso. Un cambio di passo già annunciato, che porterà, a breve, la lista civica a riorganizzarsi in partito civico. Un cambiamento prodotto probabilmente dai movimenti interni alla maggioranza, con Fratelli d’Italia che ha “acquistato” iscrizioni (anche dalla parte a destra delle civiche come SiAmo Civitanova) allo scopo probabilmente di arginare e contenere proprio Vince Civitanova.

Da qui una riorganizzazione con lo scopo di mantenere il potere acquisito in maggioranza e forse guardare anche oltre. «Ringrazio il direttivo di Vince Civitanova per la fiducia – ha detto il neoeletto D’Urso, 46 anni, libero professionista – E’ un ruolo importante che accetto con entusiasmo e grande responsabilità. Prendere le redini di questa squadra vincente, guidata fino ad ora da Fausto Troiani, mi onora e mi gratifica. Sono pronto, insieme a tutta Vince Civitanova, a trainare, con spirito di condivisione, un grande progetto politico e culturale che ci renderà ancora più protagonisti sulla scena politica locale e non solo». Al suo fianco Simone Garbuglia segretario politico, Ivan Fornari, vice segretario responsabile del settore giovanile e Fiorella Pescetti, vice segretaria responsabile del settore femminile. «Anche io ringrazio il direttivo per la fiducia – ha detto il segretario Garbuglia – Sono contento di mettere di nuovo in campo la mia esperienza politica e amministrativa per un progetto in cui credo molto». Fanno parte del direttivo anche Fausto Troiani, Roberta Belletti, Pierluigi Capozzucca, Marino Mercuri, Paola Aggarbati, Alberto Mobili, Gianni Paolucci, Silvio Rinaldelli.

«Siamo sempre stati una squadra e tutti insieme affronteremo questa sfida avvincente e stimolante – dichiara il nuovo direttivo – Vince Civitanova rappresenta la vera forza civica di questa città ed è nostro obiettivo proseguire nel cammino per diventare ancora più protagonisti della scena politica, consapevoli di essere un tassello importante per la crescita e lo sviluppo di Civitanova». E nel palesare i propri obiettivi non manca appunto l’allargamento della base per avere maggiore peso specifico: «La strada da percorrere ora è rafforzare il rapporto con il territorio, intercettando e coltivando la partecipazione popolare e lanciare una nuova campagna di tesseramento per allargare la base dei simpatizzanti; organizzare eventi pubblici e dare forma e sostanza a tutti quegli impegni assunti durante la campagna elettorale». Nominato anche il collegio dei probiviri composto da Gino Cognigni, Giancarlo Menconi, Riccardo Monachesi, Romolo Testasecca, Franco Valentini.