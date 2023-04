LA MAGGIORANZA si allarga, ma anche il conflitto interno. Un centinaio le nuove tessere per FdI. Tra i neo-iscritti Alice Pennesi, Andrea Doria (ex Forza Italia) e Fulvio Taffoni (ex Udc) candidati alle ultime elezioni con Silvia Squadroni che al momento non è entrata nel partito, come pure l'altra consigliera di opposizione, Lavinia Bianchi. Lo scopo è fare massa critica in appoggio al coordinatore provinciale Belvederesi e ridimensionare il presidente del Consiglio comunale e la sua lista

di Laura Boccanera

Campagna acquisti di Fratelli d’Italia, si sono iscritti al partito simpatizzanti e candidati di centrodestra di SiAmo Civitanova che alle ultime elezioni hanno appoggiato Silvia Squadroni. Non è passata inosservata la presenza di molti iscritti alla lista SiAmo Civitanova all’ultimo evento FdI che si è tenuto a Macerata per parlare di sanità con il presidente Francesco Acquaroli (leggi l’articolo). Da tempo si parla infatti insistentemente di un innesto all’interno di Fratelli d’Italia degli esponenti di centrodestra di Siamo Civitanova. Al momento non si sono iscritte al partito Silvia Squadroni, la candidata sindaca e l’altra consigliera eletta Lavinia Bianchi.

Presente invece alla kermesse Alice Pennesi che è comparsa su una foto assieme ai vertici locali (Belvederesi e Pantella) e in uno scatto col presidente Francesco Acquaroli. Della compagine farebbe parte pure Andrea Doria: che da iscritto a Forza Italia (partito del sindaco Ciarapica) aveva appoggiato alle comunali la Squadroni e successivamente è stato estromesso dagli azzurri con una decisione del consiglio dei probiviri. Al partito della Meloni si sarebbe iscritto anche Fulvio Taffoni, ex Udc. Tutte personalità di centrodestra che hanno virato verso Fratelli d’Italia.

«SiAmo Civitanova non viene svuotata – dicono dalla civica – ma diventa una Fondazione, un laboratorio socio politico. Chi proveniva da destra si è iscritto a FdI, un centinaio quelle ratificate». Una “dote” di voti che diventa importante ai fini della rielezione e dell’appoggio al coordinatore provinciale Massimo Belvederesi e che avrebbe il fine “non dichiarato” di ridimensionare il potere e ruolo di Vince Civitanova in giunta e, in prospettiva, far fuori politicamente il presidente del consiglio Fausto Troiani, “nemico numero uno” della coalizione di Silvia Squadroni. All’interno di Fratelli d’Italia però ci sarebbe però anche la corrente rappresentata dal consigliere regionale Pierpaolo Borroni e dall’assessore Francesco Caldaroni che invece sarebbero più vicine a Troiani.

Il presidente provinciale di Fdi, Massimo Belvederesi, conferma l’allargamento della base: «Molti degli iscritti a SiAmo Civitanova sono confluiti i Fdi – conferma Belvederesi – le tessere nuove sono un centinaio, ma non so se tutti fanno parte di SiAmo Civitanova, non posso divulgare i nomi di ogni iscritto. In tutta la provincia c’è un avvicinamento al partito e risponde all’appello di Giorgia Meloni quello di allargare la base al mondo civico. Da noi però vale come sempre la militanza, dal fare la tessera a prendere e chiedere ce ne passa – dice come a smentire che la civica della Squadroni abbia lanciato un’Opa su FdI. E sulle presunte resistenze da parte di Caldaroni aggiunge: «Resistenze non possono e non devono esserci, sulle candidature future si vedrà».