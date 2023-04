SAN SEVERINO - Le comunicazioni dell'amministrazione comunale

Bando per la formazione di una graduatoria degli aspiranti all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, chiusura della strada Gaglianuovo per asfaltatura e il programma delle celebrazioni per la Pasqua. Ecco le comunicazioni del Comune di San Severino Marche.

Da lunedì prossimo (3 aprile), e fino alla fine dei lavori, per il rifacimento dell’asfalto scattano le limitazioni alla circolazione stradale in via Paolo Borsellino, sulla strada comunale a servizio della frazione di Gagliannuovo.

Il responsabile dell’area Vigilanza del Comune ha emesso un’ordinanza con la quale è istituito il divieto di transito dall’intersezione con via Giovanni Falcone alla chiesa della Santa Croce.

I lavori sono stati affidati dall’ufficio Manutenzioni del Comune all’impresa Sgf di Ivano Scarponi di Treia.

Durante l’intervento di preparazione del fondo stradale sarà istituito il senso unico alternato con chiusura totale al transito per l’asfaltatura finale.

***

Il Comune di San Severino ha pubblicato il Bando per la formazione di una graduatoria degli aspiranti all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il bando è rivolto a coloro i quali hanno bisogno di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione inferiore a quello di mercato.

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini Irpef, salva l’ipotesi in cui un componente – ad esclusione del coniuge non legalmente separato – intenda costituire nucleo familiare autonomo, dalle persone unite civilmente e dai conviventi di fatto.

La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica che dimostri la sussistenza di tale stato da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del bando stesso.

La domanda va presentata in bollo da 16 euro utilizzando esclusivamente l’apposito modulo in distribuzione gratuita presso l’ufficio Servizi alla Persona del Comune di San Severino Marche sito in piazza del Mercato (tel. 0733641311 oppure 0733641308) o scaricabile dal sito istituzionale dell’ente.

L’ufficio Servizio Servizi alla Persona è a disposizione per assistere gli interessati nella compilazione della domanda previa prenotazione telefonica di appuntamento. La domanda di partecipazione al bando va presentata in uno dei seguenti modi:

– tramite consegna diretta all’ufficio del Protocollo del Comune di San Severino Marche (che ne rilascerà ricevuta) negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00);

– a mezzo del servizio postale tramite raccomandata A.R. entro e non oltre la scadenza del termine;

– tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: [email protected]

Le domande dovranno pervenire al Comune entro il termine perentorio della scadenza fissata per il giorno 13 maggio 2023.

***

Martedì (4 aprile), dopo la pausa imposta dal Covid, torna la tradizionale Via Crucis comunitaria nelle vie del rione Miliani, con la partecipazione di tutte le parrocchie della città e dintorni. La Via Crucis muoverà dal piazzale davanti la chiesa di Santa Maria della Pieve. Lungo il percorso presterà servizio la Polizia Locale.

In vista della Santa Pasqua la vicaria di San Severino Marche ha predisposto un programma di celebrazioni liturgiche che inizierà questa sera (1 aprile) a Serralta con la celebrazione penitenziaria delle ore 19. Domani (domenica 2 aprile) nel santuario della Madonna dei Lumi, celebrazione alle ore 11,15 presieduta dall’arcivescovo, monsignor Francesco Massara.

Nel corso della settimana santa sono previste altre celebrazioni sono previste: lunedì (3 aprile) nella chiesa di San Domenico celebrazione penitenziaria per tutta la città alle ore 20,30, martedì (4 aprile) alle ore 21 Via Crucis dalla chiesa di Santa Maria della Pieve, mercoledì (5 aprile), alle ore 17,30 messa crismale nella concattedrale di Matelica per le diocesi di Camerino, San Severino Marche, Fabriano e Matelica.

Il triduo pasquale il Giovedì Santo vedrà celebrare le seguenti funzioni: ore 10 Casa di riposo, ore 18,30 chiesa dei Cappuccini, ore 18,30 San Pacifico, ore 18 Serralta, ore 19 Taccoli, ore 19 San Domenico, ore 18,30 Madonna dei Lumi, ore 21 Cesolo, ore 18 San Lorenzo per la prima comunione, ore 18 Santa Maria della Pieve con lavanda dei piedi.

Il Venerdì Santo venerazione della Santa Croce alle ore 18 a Taccoli, alle 19 ad Agello, alle 17 a Corsciano, alle 19 a Madonna dei Lumi, alle 21 ai Cappuccini con venerazione della croce lungo il viale.

La Veglia Pasquale sarà celebrata alle 19 a Taccoli, alle 19,30 a San Pacifico, alle 19 a Santa Caterina, alle 21 a Madonna dei Lumi.

Pasqua verrà infine celebrata alle 9,30 e alle 11,15 a Madonna dei Lumi, alle 9, alle 11,30 e alle 18,30 a San Domenico, alle 8,30, 10 e 11,15 alla chiesa di Santa Maria della Pieve per tutti i ragazzi del catechismo, alle 11 a Taccoli, alle 11 a Cesolo, alle 12,30 a Isola, alle 10 a Rocchetta, alle 10 a San Lorenzo, alle 9 a Corsciano, alle 9 a Pitino, alle 11,30 dai Cappuccini, alle 10,15 ad Agello, alle 9, alle 11 e alle 18,30 a San Pacifico, alle 11,15 a Colleluce, alle 10 a Parolito, alle 9,30 a Sant’Elena, alle 9 a Serralta e alle 12,15 ai Granali.