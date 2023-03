TOLENTINO - Rappresentante di commercio nel settore dell'abbigliamento, si è spento nella notte all'ospedale di Macerata. Era il direttore sportivo dell'Elfa Tolentino, ieri sera aveva seguito gli allenamenti della squadra: «Speriamo di essere sempre degni di portare avanti il tuo esempio»

di Marco Cencioni

Accusa un malore nella notte, muore in ospedale a Macerata Biagio Micari, 54 anni. Direttore sportivo dell’Elfa Tolentino, squadra impegnata nel girone C del campionato di Prima categoria, era un rappresentante di commercio nel settore dell’abbigliamento. Grande appassionato e conoscitore di calcio, aveva svolto il ruolo dirigenziale anche alla Juventus Club, Giovani Tolentino e Caldarola.

Proprio ieri sera, come sempre, era stato al “Ciommei” in zona Sticchi per assistere agli allenamenti della sua squadra. Accompagnato dall’immancabile sigaro aveva seguito il lavoro dei suoi ragazzi, scherzato come al solito con tutti, chiacchierato con il mister e gli altri dirigenti sul campionato, sull’ultima partita giocata sabato prima di tornare a casa. Ha accusato il malore nella notte, mentre dormiva nella sua abitazione a Tolentino. Immediati i soccorsi. E’ stato trasportato all’ospedale di Macerata, ma prima che i medici potessero operarlo d’urgenza il suo cuore ha smesso di battere intorno alle 3.

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha sconvolto non solo l’intero mondo del calcio provinciale e regionale ma un’intero territorio. Micari era infatti conosciutissimo nel Maceratese e non solo per il modo impeccabile in cui svolgeva le sue professioni. Sì, perché non solo nell’ambito del suo impiego, quello nel settore dell’abbigliamento che lo portava spesso in giro per l’Italia, ma anche in quello del calcio approcciava ogni aspetto con umanità, gentilezza, competenza e disponibilità. E proprio per le sue doti umane si era guadagnato la stima e il rispetto di tutti.

«Si è spento nella notte il nostro Biagio Micari, con il dolore nel cuore diciamo addio a quello che per noi era più che un dirigente – si legge in una nota di cordoglio diffusa dall’Elfa Tolentino – . Sconvolti e attoniti di fronte a questo dramma, esprimiamo la nostra più sentita vicinanza alla sua famiglia, ai suoi cari. Ci lascia un uomo che ha sempre interpretato il calcio come una sana passione, una guida per tutti, un esempio che speriamo di essere sempre degni di portare avanti. Ciao Biagio, sarai sempre uno di noi».

Anche il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi e il vice sindaco e assessore allo Sport Alessia Pupo, congiuntamente con tutta la Giunta e l’Amministrazione comunale ricordano Biagio Micari: «Rappresentante di commercio aveva una grande passione per il calcio che lo aveva portato ad essere direttore sportivo della Juventus Club, dei Giovani Tolentino, del Caldarola e attualmente dell’Elfa Tolentino, squadra che milita nel campionato di Prima categoria. Proprio nei giorni scorsi aveva ritirato un premio conferito all’Elfa in occasione dell’evento “Beneficenza, musica e sport” promosso dal Comune e dal Rotary Club. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla famiglia – hanno detto Sclavi e la Pupo – in un momento così doloroso. Tutti ricorderemo Biagio per la sua grande passione per il calcio ma anche per la sua preparazione, la sua professionalità, la sua disponibilità e la sua innata educazione nel rapportarsi con gli altri e nel voler far crescere le società sportive con cui ha collaborato. Resterà indelebile il suo esempio».

Biagio Micari lascia i figli Mattia con Eliana e Camilla, i genitori Marco e Patrizia, il fratello Massimiliano, la cognata Bianca, la compagna Maura con Alessandro e Rosanna. La camera ardente sarà aperta oggi dalle 14,30 nella casa funeraria Rossetti in via Ugo La Malfa. Il funerale si terrà domani alle 15 nella chiesa parrocchiale dello Spirito Santo a Tolentino.