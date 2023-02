PRIMARIE PD - L'ex vicesindaco è stato l'unico eletto in provincia per Elly Schlein nell'assemblea nazionale del partito (per Bonaccini entra Leonardo Catena). Nel Maceratese è stato l'unico dei big a sostenerla. «E’ un passaggio nuovo, che va oltre il concetto di “rottamazione", perché ridà valore alla rappresentanza». Fulvio Esposito: «Interessante che al voto abbiano partecipato quasi 5mila persone: 8 volte di più di quelle che, come iscritte al Pd, avevano votato nei circoli»

di Laura Boccanera

A Civitanova ha ottenuto il 75% delle preferenze, la percentuale più alta di tutta la provincia di Macerata e fra le più alte della Regione. La valanga Elly Schlein ha travolto anche l’establishment del Pd locale. A Macerata ha ottenuto il 57,4% delle preferenze e proprio nel capoluogo c’era stato un appello con 31 firmatari a favore di Schlein (leggi l’articolo).



L’unico a sostenerla, fra i big, l’ex vicesindaco Giulio Silenzi che oggi esprime soddisfazione per un risultato da tutti inaspettato: «Non ci credeva solo chi non aveva le antenne per capire cosa è in atto nella società», dice. Di fatto però la rimonta della Schlein con un distacco così netto ha colto di sorpresa la dirigenza del partito che compatta si era schierata su Stefano Bonaccini: con il governatore dell’Emilia Romagna erano il segretario provinciale, tutta la direzione provinciale, 28 segreterie di circolo su 30.

A Civitanova ha totalizzato 465 voti nelle due sezioni (Civitanova porto e Civitanova Alta) rispetto ai 160 di Bonaccini. Per Silenzi oltre alla soddisfazione per il risultato della Schlein di cui era promotore anche un riconoscimento personale dal momento che è l’unico eletto nell’assemblea nazionale del Pd per la provincia di Macerata per Elly Schlein. Nel collegio delle Marche Sud (province di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno) la Schlein porta a Roma oltre a Silenzi anche due donne, la sindaca di Monterubbiano Meri Marziali per il fermano e Fabiola Diomede per la provincia di Ascoli. Tre seggi anche per i rappresentanti di Bonaccini, il sindaco di Montecassiano Leonardo Catena (Macerata), Chiara Croce (Fermo) e Anna Casini (Ascoli).

Secondo Silenzi la vittoria della Schlein rappresenta un moto di profondo cambiamento interno: «la dimensione del voto di ieri è straordinaria – commenta – un’onda grossa che ha travolto coloro che non avevano compreso il malessere e le grandi contraddizioni presenti intorno a noi. Schlein è capace di interpretare la necessità di un profondo cambiamento che oggi con la sua elezione è possibile. E’ stata capace di parlare sia agli iscritti, ma soprattutto all’esterno ed è ciò che serve oggi al partito. E’ stata anche portatrice di un programma chiaro, netto, che definisce il Pd come una forza di governo alternativa alla destra, che aderisce ai bisogni della società, soprattutto di coloro che sono più in difficoltà. In questo la sua forza, ma anche nel suo essere una giovane donna, convincente, profonda e chiara, con una collocazione precisa a sinistra».

Secondo Silenzi è ciò che serve oggi al Partito Democratico per costruire una nuova architettura politica, non semplicemente un’alternanza fra correnti: «E’ l’unica vera novità nel panorama politico perché c’è bisogno di altro rispetto al percorso che il Pd ha fatto negli ultimi anni. Un altro che non si aggiunge, ma che trasforma dal di dentro il partito.

Poi è chiaro che dipenderà da tutti noi realizzare il cambiamento, ma è un passaggio nuovo, che va oltre il concetto di “rottamazione”, perché ridà valore alla rappresentanza. Fino ad oggi i gruppi dirigenti si sono autotutelati nel gioco delle correnti, le primarie saranno uno straordinario strumento di democrazia per l’individuazione delle candidature». Nelle Marche la situazione però è un po’ diversa: non c’erano infatti candidature in quota Schlein e sia Michela Bellomaria che Chantal Bomprezzi, eletta segretaria regionale, erano pro Bonaccini.

Cosa cambia in Regione con l’elezione di Schlein? «Mi auguro che si entri in sintonia col nuovo corso del partito anche nelle Marche, attivando le migliori energie e superando la logica delle divisioni del passato per essere alternativi ad una destra che sta distruggendo ad esempio la sanità pubblica regionale. Solo un partito rinnovato può farlo superando le contraddizioni. Anche in provincia di Macerata si dovrà aprire una fase nuova. Su questo piano Bonaccini nelle dichiarazione del dopo voto ha dato un segnale incoraggiante e questo gli va riconosciuto. Da parte mia mi metto a disposizione per offrire un contributo di esperienza per affermare un nuova classe dirigente in grado di affrontare le sfide che abbiamo davanti».

Soddisfazione che arriva anche da Mario Antinori, portavoce per la provincia di Schlein: «anche la provincia di Macerata, e di questo ne siamo orgogliosi, ha dato un contributo importante per la vittoria di Elly Schlein. Vogliamo ringraziare i 4.754 maceratesi che si sono recati a votare alle primarie di domenica che hanno segnato la voglia di un profondo cambiamento del partito e della politica che ora va portato avanti.

La Schlein segretaria è un nuovo inizio per la realizzazione di un partito che superi l’assetto correntizio funzionale a gruppi dirigenti che si auto propongono per ridare valore alla rappresentanza misurata dai fatti tramite le primarie che sono un esempio straordinario di democrazia. Da parte nostra, siamo impegnati a dare il nostro contributo ad un nuovo Pd così come indicato dalla Schlein anche nella regione Marche e nella nostra provincia dove, seppur in mancanza di un congresso provinciale, sarebbe l’errore più grande far finta che nulla sia successo domenica scorsa».

Dà una lettura di rafforzata democrazia Fulvio Esposito: «oltre ad aver registrato in provincia uno scarto superiore a quello nazionale – afferma – un risultato altrettanto interessante è che, alle primarie aperte hanno partecipato quasi 5mila persone: 8 volte di più (a livello nazionale sono state 6 volte di più) di quelle che, come iscritte al Pd, avevano votato nei circoli. Adesso tocca alla neo-segretaria, Chantal Bomprezzi, sciogliere nodi e incrostazioni e preparare un’alternativa vincente per le prossime elezioni regionali».

«Ieri è stata una bella giornata, per la sinistra in questo paese e anche nelle Marche» – il commento di Massimo Montesi di Articolo 1 – «abbiamo in questi lunghi anni, tenuta accesa la luce dell’esigenza di una forza politica della sinistra, riformista, e ferma sui valori che dovrebbe rappresentare la sinistra. I temi del lavoro, della riduzione delle diseguaglianze, della transizione ecologica ormai non più rinviabile, dei diritti sociali e civili che non possono marciare separati. Da ieri inizia un nuovo percorso per ristabilire la connessione con il nostro popolo. E il cambiamento che si è avviato con Elly Schlein, è avviato anche nelle Marche, con Chantal Bomprezzi, che siamo sicuri saprà riaprire il Pd, guardare fuori e far guardare dentro ai tanti che in questi anni se ne sono andati, ma che hanno voglia di esserci. Uscendo dalle logiche interne e lanciando la sfida fuori, alle Marche».