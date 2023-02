POLITICA- Nelle sedi delle due città è stata una giornata di votazioni per chi dovrà guidare il partito

Prima parte del congresso del Pd, a Macerata hanno partecipato 87 iscritti e hanno anche votato per i quattro candidati alla guida del partito alla Segreteria nazionale. Ninfa Contigiani confermata alla guida della segreteria di Macerata. Sono stati 62 i voti per Stefano Bonaccini, 21 per Elly Schlein, 3 per Gianni Cuperlo.

«Un congresso costituente per la riunione nel percorso anche degli esponenti di Art.1 e della società civile che hanno scelto di arricchire l’organizzazione della forza politica che si propone di reagire alle scelte divaricanti e squilibrate di un governo di centro destra incapace di progettare il futuro e completamente arroccato su un nuovo conservatorismo volto ad escludere» dice Ninfa Contigiani. Prossimo step il 26 febbraio quando gli iscritti e i non iscritti potranno esprimersi sul ballottaggio tra i primi meglio arrivati. Nelle primarie aperte del 26 febbraio – in cui i seggi saranno aperti dalle 8 alle 20 – si potrà scegliere anche tra le due candidate alla segreteria del Partito democratico delle Marche: Chantal Bomprezzi e Michela Bellomaria. L’assemblea è stata occasione anche per la riorganizzazione del Circolo di Macerata: riconfermata Ninfa Contigiani segretaria. Inoltre è stato istituita la presidenza dell’Assemblea nel nome di Gianluca Rita e ricostituito il Direttivo di circolo composto da: Andrea Bertini, Riccardo Carota, Loris Crucianelli, Tommaso Domizi, Silvano Fazi, Elia Fermanelli, Marina Lombardello, Primo Mascitti, Zeno Meriggi, Paola Ottaviani, Maurizio Romoli, Alessia Scoccianti, Paolo Serafini, Katia Soldini, Aldo Tiburzi, Valentina Ugolinelli.

CIVITANOVA – A Civitanova Francesco Micucci ha presentato la mozione di Bonaccini, Augusto Ciuffetti quella di Schlein ed Alessandro Vallesi quella di Cuperlo. C’è stato un approfondito dibattito e poi le operazioni di voto. Hanno votato 60 iscritti su 90 (66,66%). Schlein ha ottenuto 31 voti (51,67%), Bonaccini 16 voti (26,67), Cuperlo 8 voti (13,33), De Micheli 5 voti (8,33%).

Ora l’appuntamento è con le Primarie di domenica 26 febbraio per scegliere chi (visti i risultati nazionali) tra Bonaccini e la Schlein sarà il Segretario del Pd. Possono partecipare tutti i cittadini perché sono primarie aperte.