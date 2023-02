MACERATA - Il segretario provinciale dem commenta i risultati delle votazioni in provincia che hanno visto la partecipazione di 616 maceratesi. L'obiettivo per il prossimo turno: «Qualunque risultato sopra i 1.500 votanti sarà positivo». I RISULTATI COMUNE PER COMUNE

di Luca Patrassi

Hanno votato in 616 nella provincia maceratese per la scelta dei due candidati che il prossimo 26 febbraio parteciperanno alle primarie aperte per l’elezione del nuovo segretario nazionale del Partito Democratico. La maggioranza si è espressa per il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, una quota comunque alta (il 39%) ha indicato Elly Schlein. In provincia di Macerata, nei 33 circoli aperti per il voto nella prima fase riservato agli iscritti, i risultati sono in linea con l’ordine nazionale anche se le percentuali maceratesi si sono rivelate un pochino più basse per Bonaccini e più alte per Schlein. A “sorpresa” Schlein ha avuto la maggioranza dei voti a Civitanova (effetto Silenzi) e a Camerino.

Il commento è del segretario provinciale del Partito Democratico Angelo Sciapichetti, iniziando dal numeri dei partecipanti al voto. «Siamo soddisfatti di come sono andate le cose, il risultato è positivo anche in considerazione del fatto che in questa prima fase gli iscritti venivano invitati a partecipare ad una elezione scontata in partenza, appunto la scelta dei due che si affronteranno nelle prossime primarie aperte. I numeri sono significativi, i 33 circoli del territorio maceratese in una settimana hanno portato al voto 612 iscritti, risultato ancora più rilevante in un momento di difficoltà. Per la prima volta hanno partecipato al voto anche gli iscritti di Art.1». In provincia erano quasi tutti per Bonaccini, ma Schlein ha comunque ottenuto un ottimo riscontro. «Il risultato ricalca la percentuale nazionale, Schlein ha avuto un riscontro maggiore ma il distacco resta comunque enorme anche nel Maceratese. Certo Civitanova e Camerino sono state una sorpresa, a Macerata Bonaccini ha avuto il triplo delle preferenze della seconda arrivata mentre a Potenza Picena si sono divisi».

Ha notato anche lei che l’ex commissario alla Ricostruzione post sisma Paola De Micheli ha preso una manciata di preferenze in provincia, nessuna nell’area del cratere? «Era ampiamente previsto». Cosa si aspetta per il prossimo turno elettorale? «Qualunque risultato sopra i 1.500 votanti sarà positivo. Voglio aggiungere il ringraziamento ai dirigenti e ai volontari dei 33 circoli democrat della provincia maceratese che si sono impegnati per organizzare il voto, hanno tenuto aperte le sezioni, curato l’organizzazione. Siamo l’unico partito che chiama gli iscritti e gli elettori a scegliere i propri dirigenti locali e nazionali, l’augurio è che anche gli altri partiti seguano questo meccanismo di partecipazione e di democrazia, non vorremmo rimanere da soli a dare spazio alla partecipazione dal basso. Peraltro parliamo di primarie aperte per le quali ti devi presentare fisicamente al seggio, essere registrato, pagare due euro e voglio infine sottolineare ancora una volto il ringraziamento alle centinaia di persone che hanno garantito l’organizzazione di questo appuntamento».