POLITICA - Oltre 25mila i votanti nelle Marche. La consigliera comunale di Senigallia, 32 anni, si è imposta con il 52,91% delle preferenze su Michela Bellomaria, trionfando in quattro province su cinque. «Da domani inizia un nuovo cammino per il nostro partito. Saremo umili e laboriosi, pronti ad ascoltare tutti»

E’ Chantal Bomprezzi la nuova segretaria regionale del Partito Democratico.

La consigliera comunale di Senigallia, ricercatrice universitaria di 32 anni, ha avuto la meglio su Michela Bellomaria, 42enne vicesindaco di Cerreto d’Esi ed ex operaia dell’Elica, in quattro province su cinque nonostante quasi tutti i grandi nomi del Pd fossero schierati con quest’ultima. E non può essere di certo un caso che la gran parte di coloro che avevano fornito il proprio endorsement a Elly Schlein nella segreteria nazionale fossero dalla parte di Bomprezzi per l’analogo ruolo in ambito regionale.

Bomprezzi ha ottenuto 12.706 preferenze pari al 52.91%. Bellomaria 11.167 voti pari al 46.50%. Si sono recati alle urne in 25.679, cioè 558 votanti in meno rispetto a quelli corsi ai seggi per la segreteria nazionale.

Questi i dati provinciali, tenuto conto che nei prossimi giorni potrebbero variare leggermente durante i ricalcoli, ma non al punto da consegnare la vittoria a Bellomaria.

Ad Ancona 8.271 votanti con Bomprezzi che si impone su Bellomaria per 4.289 (57.69%) a 3.145 (42.31%).

A Macerata è sempre Bomprezzi ad ottenere il maggior numero di consensi. Per lei 2.598 voti (57.40%) contro i 1.928 (42.6%) di Bellomaria.

Ad Ascoli vince invece Bellomaria, che raccoglie infatti 2.024 consensi pari al 67.01%, mentre Bomprezzi non va oltre i 1.290 voti che valgono un 32.99%.

A Fermo Bomprezzi ottiene 1.391 (55.95%) voti contro i 1.095 (42.05%) dell’avversaria.

Infine a Pesaro e Urbino Bomprezzi vince con 3.318 schede a proprio favore pari al 51.33% contro le 2.975 preferenze (48.67%) incassate da Bellomaria.

«Abbiamo vinto il congresso regionale. Non so trovare le parole per esprimere tutte le emozioni che sto provando. So solo che ho una immensa gratitudine nei confronti di tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto e che con il loro sostegno ci hanno portato a questa grande vittoria – ha scritto Chantal Bomprezzi sul suo profilo Facebook – . Da domani inizia un nuovo cammino per il nostro partito e per le Marche. Saremo umili e laboriosi, pronti ad ascoltare tutti. Grazie anche a Michela Bellomaria per la competizione leale e corretta e mi auguro che da domani si possa iniziare una collaborazione costruttiva per i nostri cittadini. Il nostro partito finalmente torna ad essere la CasaPd».

«Grazie a tutti i volontari – sono invece le prime parole di Michela Bellomaria, anche esse postate su Fb – che hanno garantito questo importante esercizio di democrazia. Poco fa, ho chiamato Chantal Bomprezzi per farle le mie congratulazioni. Ho cercato di mettere ogni fibra di me stessa in questa straordinaria avventura, soprattutto per la grande responsabilità ed il grande rispetto che sentivo e sento nei confronti delle centinaia di persone che mi hanno sostenuta, dal primo giorno, con incredibile entusiasmo. Grazie alla squadra. Spero di non aver deluso nessuno di voi. Da domani mattina, torno a lavorare, a fare la mamma ed il vice sindaco a tempo pieno, con un bagaglio di emozioni ed esperienze incredibile. Permettetemi di concludere ringraziando mio marito Gionata, mio figlio, mia madre, mio padre, mio fratello e tutta la mia famiglia per aver condiviso questa decisione dal primo momento e per avermi aiutata a portarla avanti, giorno dopo giorno, chilometro dopo chilometro. Grazie a tutti gli elettori che hanno fatto la croce sul mio nome. Un enorme attestato di fiducia che ripagherò con immutato impegno ed abnegazione».