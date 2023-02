POLITICA - Il presidente della Regione Emilia Romagna è risultato il più votato con ampio distacco sulla sua vice

di redazione Ca

Gli iscritti al Partito Democratico marchigiano hanno scelto. Stefano Bonaccini è stato il candidato alla carica di segretario nazionale che ha riscosso più preferenze, seguito da Elly Schlein. Un dato in linea con quello nazionale, non ancora ufficiale ma comunque attendibile e non soggetto a modifiche visti i distacchi abissali esistenti tra i candidati appena citati e gli altri due politici in lizza, vale a dire Gianni Cuperlo e l’ex ministro Paola De Micheli.

Pertanto, saranno Bonaccini e Schlein a contendersi la poltrona di leader del partito lasciata libera da Enrico Letta. Il testa a testa è previsto per domenica 26 febbraio quando il diritto di voto sarà esteso a tutti i cittadini, non soltanto a coloro muniti della tessera del Pd.

Tornando alle Marche i 137 circoli hanno registrato 2.702 schede valide. Di queste 1.540 hanno visto la preferenza assegnata a Bonaccini, pari al 56.99% del totale. Mentre Schlein ha fatto registrare 927 preferenze pari al 34.31%. Cuperlo e De Micheli si dividono il resto dei voti. Anche qui manca l’ufficialità assoluta dei dati, ma la differenza è tale da non lasciare dubbi su come si sono espressi i dem marchigiani.