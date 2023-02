MACERATA - Si potrà votare nella giornata di domani dalle 8 alle 20 per la segretaria regionale e per quella nazionale. Ecco la tabella con i 33 seggi aperti e i comuni limitrofi associati. Appello di 31 maceratesi per Elly Schlein in vista del ballottaggio con Stefano Bonaccini

L’asticella della partecipazione in provincia di Macerata è fissata a 1500: oltre quella soglia di votanti le primarie per l’elezione del segretario nazionale e del segretario regionale del Partito democratico sarà giudicata in maniera . Il segretario provinciale maceratese del Pd Angelo Sciapichetti lo ha già detto in sede di presentazione dell’appuntamento che si svilupperà domani, dalle 8 alle 20 in trentatré seggi di altrettanti comuni della provincia maceratese. «Invito tutti a partecipare alle primarie, iscritti e non iscritti: una scelta di democrazia con la possibilità di scegliere i rappresentanti» osserva Sciapichetti.

Ed ecco le liste dei candidati all’assemblea regionale nel collegio di Macerata. A sostegno della candidatura a segretaria regionale di Chantal Bomprezzi ci sono Matteo Pascucci di Tolentino, Ilenia Principi di Potenza Picena, Marco Belardinelli di Camerino, Caterina Rogante di Macerata, Fabrizio Panzavuota di Cingoli, Paola Ottaviani di Macerata, Luciano Ramadori di Camerino, Mirta Romagnoli di Urbisaglia, Giovanni Chiarella di San Severino, Aurora Grilli di Porto Recanati, Matteo Polci di San Ginesio, Rossella Nerpiti di Civitanova Marche, Giampiero Funari di Sarnano, Cesarina Pazzelli di Corridonia e Aldo Tiburzi di Macerata.

Con Michela Bellomaria ci sono Francesco Micucci di Civitanova, Katia Soldini di Macerata, Andrea Marinelli di Recanati, Lidia Iezzi di Civitanova, Tommaso Domizi di Macerata, Roberta Pennacchioni di Recanati, Diego Nardi di Mogliano, Antonella Ciccarelli di Colmurano, Gian Paolo Strappaveccia di Monte San Giusto, Angela Guardiani di Monte San Giusto, Gianluca Rita di Macerata, Francesca Sabbatini di Recanati, Galileo Omero Manzi di Macerata e Alesiana Ciambella di Morrovalle. Per l’assemblea nazionale nel collegio Marche 2 a sostegno di Bonaccini sono in lista Anna Casini, Leonardo Catena, Chiara Croce, Nazzareno Franchellucci, Rosa Cianci mentre per la Schlein ci sono Meri Marziali, Giulio Silenzi, Fabiola Diomede, Mario Lazzari, Elena Silvetti e Gianluca Rita.

A Civitanova è stata presentata al bar Ternana la mozione della candidata Chantal Bomprezzi “Casa Pd Marche”. Bomprezzi è sostenuta da Daniele Maria Angelini, Giorgio Berdini, Rossella Nerpiti e dall’ex parlamentare Mario Morgoni di Potenza Picena: la sua candidatura è contrapposta a quella di Michela Bellomaria sostenuta in città dalla segretaria Lidia Iezzi e dal capogruppo Francesco Micucci mentre a Macerata fa riferimento a Bomprezzi il segretario provinciale Angelo Sciapichetti e alla Bellomaria la segretaria cittadina Ninfa Contigiani.

Intanto oggi arriva un appello da 31 maceratesi a sostegno di Elly Schlein. «La domanda di sinistra nel paese è chiara, come è chiaro che il Partito Democratico non è risultato convincente nel rappresentare questo bisogno. Solo un profondo processo di rinnovamento può rigenerare il centrosinistra, creando un’opposizione forte e un progetto politico credibile per il paese. A noi tutti, in primo luogo ai giovani, il compito di iniziare questo percorso e mostrare la via. È il momento di scelte coraggiose. Noi democratiche e democratici, iscritti al partito e anche chi al partito non si è mai iscritto o ha smesso di farlo perché vorrebbe vederlo cambiato, non ci rassegniamo a un paese guidato dalla destra, l’antifascismo è un valore irrinunciabile. La debolezza di una proposta di sinistra chiara è costata tantissimo al nostro Paese. Vogliamo portare avanti le nostre battaglie contro il precariato soprattutto dei giovani, il lavoro povero, le diseguaglianze economiche, per la salute riproduttiva, la piena parità di genere e di diritti, a prescindere dall’orientamento sessuale, per il diritto allo studio, per una sanità pubblica buona ed efficiente, per la transizione ecologica e la giustizia climatica, per il diritto alla cittadinanza a chi in Italia è nato e si è formato, per l’accoglienza dei richiedenti asilo, per il rinnovamento generazionale. Abbiamo bisogno di un linguaggio nuovo per diventare più coinvolgenti, più inclusivi, più aperti. Un partito capace di ascoltare e dare risposte concrete ai problemi reali delle persone e dare speranza. Un partito capace di essere costruttore di alleanze in tutto il campo dei progressisti. Adesso le primarie aperte a tutti sono il momento opportuno per prendere posizioni chiare, coerenti e progressiste. Adesso Innoviamo, rinnoviamo, cambiamo questo partito. Per noi con Elly Schlein è possibile. Non abbiamo dubbi che la migliore opzione in campo per affrontare queste sfide sia rappresentata da Elly Schlein, che a sostegno di questi temi ha sempre dimostrato impegno e coerenza. C’è bisogno di chiarezza, credibilità e radicalità».

Ecco i firmatari, tutti di Macerata: Giuseppe Alessandri, Paolo Branchesi Alferio Canesin, Riccardo Carota, Eduardo Castaldo, Elisabetta Cecconi ,Silvia Compagnucci, Maurizio Consoli, Sonia De Gaetano Stefano Di Pietro ,Tommaso Domiz,i Michele Eleonori, Silvano Fazi, Fiammetta Giustiniani ,Mario Iesari, Massimo Lanzavecchia, Marina Lombardello, Henry Luchetti, Primo Mascitti, Stefania Monteverde, Angela Montiron,i Rita Morresi, Renato Pasqualetti, Federica Pietrella, Marcella Poloni, Romeo Renis, Gianluca Rita, Caterina Rogante, Bert Romanzetti, Helvio Torresi e Luca Valenti.

Domani dunque si vota in 33 cittadine maceratesi: Appignano (sede Pd, via San Giovanni Battista), Caldarola (zona container), Camerino (sede Contram, località le Mosse), Pieve Torina (piazza d’Acquisto), Castelraimondo (biblioteca, via papa Giovanni XXIII), Cingoli (ex magazzini Cristofanelli, via Garibaldi 5), Civitanova (sede Pd, via Mameli 13), Colmurano (scuola elementare, via Leopardi), Fiuminata (casetta di legno, località Stoini), Loro Piceno (piazza Matteotti), Macerata (sede Pd, via Spalato) , Matelica (circolo Acli, via Martiri della libertà), Mogliano ((autopalas), Monte San Giusto (sede Pd, via Circonvallazione 186), Monte San Martino (scuola elementare, via don Ricci), Montecassiano (centro sociale di Sambucheto, via La Malfa), Montecosaro (locali bar Betta, via Bologna), Montefano (ex scuola elementare), Morrovalle (Trodica, hotel San Crispino), Porto Recanati (palestra Diaz, corso Matteotti), Potenza, Picena (via Matteotti), , Porto Potenza Picena (sede Pd, via Roma 20), Recanati ( (Villa Teresa, via Kennedy) San Ginesio (infopoint, viale Zaccagnini), San Severino (ex chiesa San Giovanni, via Rosa), Sarnano ((pizzeria Sassotetto, via Costa), Tolentino (biblioteca Filelfica, largo Fidi), Treia (Passo di Treia, torre del mulino) e Urbisaglia (circolo anziani, corso Giannelli 45).

La tabella con i seggi e i comuni limitrofi associati: