DEM - Mario Antinori del coordinamento provinciale a sostegno della sfidante di Bonaccini esprime soddisfazione per l'esito delle primarie. A Civitanova la vicepresidente dell'Emilia Romagna incassa la maggioranza, Giulio Silenzi: «E' il rinnovamento vero al di là del renzismo»

«La base degli iscritti ha interpretato la volontà di cambiamento vero interpretato dalla Schlein» – così Giulio Silenzi dopo il voto delle primarie del Pd all’interno dei circoli della provincia. Sebbene infatti la mozione Bonaccini sia stata preferita, i numeri totalizzati dalla Schlein (il 40% delle preferenze) lasciano ipotizzare una sfida aperta in vista del 26 gennaio.

E in particolare in due comuni, Camerino e Civitanova, la giovane pasionaria ha ottenuto la maggioranza dei voti. Una soddisfazione per Mario Antinori, promotore provinciale di Macerata di “Parte da noi per Elly Schlein”: «Ci troviamo dinanzi ad un dato numerico e politico importante (40%, uno dei risultati migliori delle province marchigiane) se consideriamo le forze che erano in campo e le previsioni della vigilia. Tutto il gruppo dirigente sosteneva Bonaccini, i sindaci, il parlamentare, il consigliere regionale, il segretario di federazione, quasi tutta la direzione provinciale del Pd. La proposta di Elly Schlein si è affermata con un ottimo risultato dimostrando di essere la candidatura che più di tutte raccoglie la profonda voglia di cambiamento che c’è nel nostro Partito e che si manifesterà ancora di più con il voto di domenica 26 febbraio in occasione delle primarie aperte a tutte le cittadine e i cittadini. L’invito è non solo a votare, ma ad attivarsi al massimo per portare quanta più gente a votare perché la vittoria della Schlein è più che possibile. Si può invertire la tendenza e cambiare la nostra politica ridando una speranza a tutto il popolo di sinistra».

Dà una lettura anche Giulio Silenzi che appoggiava la mozione Schlein: a Civitanova Schlein ha ottenuto 31 voti mentre Bonaccini 16 voti: «Al di là del risultato il senso di questo voto nei circoli è che la base si è espressa verso un rinnovamento vero – dice Silenzi – Pur avendo Bonaccini dalla sua il gruppo dirigenziale, gli iscritti si sono orientati verso un rinnovamento profondo. La partita è aperta e il risultato per nulla scontato. Con l’apertura alla società civile il dato che emergerebbe potrà riservare sorprese. La Schlein interpreta la volontà di dare un taglio e una discontinuità, di andare al di là del renzismo, bisogna sperare in un allargamento della platea per ridare un profilo nuovo al Pd».

