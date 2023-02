MACERATA - Presentato l'appuntamento di domenica quando iscritti e simpatizzanti saranno chiamati a scegliere il segretario nazionale e quello regionale. Ninfa Contigiani: «Non è che lasciando andare la politica per la sua strada e astenendosi, il Paese andrà in una direzione migliore». Angelo Sciapichetti: «Abbiamo messo l’asticella a 1500 votanti, ogni voto in più per noi sarà un successo, un fatto positivo». In campo ci saranno 200 volontari nel Maceratese

di Luca Patrassi

Il Pd si prepara alle primarie di domenica prossima che sanciranno le elezioni del/la segretario/a nazionale e di quella regionale: questa mattina, nella sede maceratese di via Spalato, il segretario provinciale Angelo Sciapichetti e la segretaria del circolo di Macerata Ninfa Contigiani hanno presentato l’appuntamento nel segno di due parole guida che sono presenza e democrazia. Circa duecento i volontari che saranno impegnati nei 33 seggi allestiti nel territorio provinciale maceratese.

Ha aperto i lavori Ninfa Contigiani. «Perchè esserci? – ha detto – Esserci è fondamentale, non è che lasciando andare la politica per la sua strada e astenendosi, il Paese andrà in una direzione migliore, lo chiede la partecipazione democratica, un pezzetto di impegno in una filiera di persone che poi ognuna svolge un compito. In questo momento l’impegno che chiediamo agli elettori è quello di venire a partecipare a fare una scelta per il nuovo Pd, perchè si contribuisce a ridare traiettoria a un partito che si speri continui ad essere un perno per il centrosinistra e alternativo alla destra».

A Macerata domenica prossima si voterà nel circolo di via Spalato al civico 6 dalle 8 alle 20: voto libero per gli iscritti, pagamento di due euro (recupero delle spese organizzative) per i simpatizzanti, a partire dai 16 anni. Spoglio immediato. L’analisi del segretario provinciale Angelo Sciapichetti: «Il Pd mette in campo un esercizio di democrazia, chiama i cittadini a scegliere i propri rappresentanti ed è l’unico partito a farlo. Noi domenica eleggeremo i vertici nazionali e regionali, impegno organizzativo importante in provincia di Macerata. I 33 seggi saranno aperti dalle 8 alle 20, contiamo di impegnare circa duecento volontari per garantire il voto. Abbiano ricevuto tante telefonate da persone che vogliono informazioni su come e dove votare, la cosa ci fa sperare nel fatto che la partecipazione sarà buona, abbiamo messo l’asticella a 1500 votanti, ogni voto in più per noi sarà un successo, un fatto positivo. Domenica sera conosceremo i risultati: non ci sono state contrapposizioni, lo spirito è quello che chi vince avrà la collaborazione di chi ha perso e in questo senso, in ambito regionale, c’è la disponibilità delle due candidate».

Giusto a titolo informativo, per la segreteria regionale Angelo Sciapichetti appoggia la candidatura di Chantal Bomprezzi, Ninfa Contigiani quella di Michela Bellomaria mentre per la segreteria nazionale entrambi appoggiano Stefano Bonaccini. In provincia i seggi sono ubicati a Appignano, Caldarola, Camerino, Pievetorina, Castelraimondo, Cingoli, Civitanova, Colmurano, Fiuminata, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro,, Montefano, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza, Picena, Recanati san Ginesio, San Severino, Sarnano, Tolentino, Treia e Urbisaglia.