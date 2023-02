VOTO - L'obiettivo dichiarato alla vigilia era di un totale di 1.500 votanti nei 33 seggi del Maceratese (aperti sino alle 20). Alle 14 il numero era stato ampiamente superato

Una giornata complicata quella di oggi dal punto di vista metereologico, ma non per il Pd maceratese: le primarie si stanno rivelando un successo andato già ora oltre le migliori aspettative finali. Il dato di oggi alle 14 dice che nei 33 seggi allestiti nella provincia, si erano recati al voto in 2.430: come dire già ben oltre il risultato finale di 1500 prefissato dai dirigenti come indicatore di un buon riscontro. Insomma, il popolo delle primarie sta rispondendo bene all’appello lanciato dai Democrat per il rinnovo dei vertici, per l’elezione del segretario nazionale e di quello regionale. In particolare finora l’affluenza maggiore si è registrata nel seggio di Macerata. I seggi si sono aperti alle 8 e fino alle venti ci sarà la possibilità per gli iscritti e per i simpatizzanti di esprimere la propria preferenza rispetto alle candidature in campo.

Dunque a metà del percorso, le primarie del Pd hanno superato di molto l’iniziale obiettivo, fissato probabilmente a titolo precauzionale. Certamente, sono lontani i numeri (diverse migliaia di votanti) che le primarie Pd raccoglievano inizialmente, ma appunto è passato un decennio, il Pd è passato ovunque all’opposizione, ci sono stati anni di pandemia che non hanno favorito la politica in presenza nei circoli, ma appunto i 2430 voti registrati alle 14 sono giudicati un ottimo risultato in casa Dem visto che, come ribadito anche pochi giorni fa dal segretario provinciale Angelo Sciapichetti, quota 1.500 partecipanti era ritenuta un successo. Altre sei ore di accessi ai seggi da registrare per stilare il bilancio definitivo, ma appunto in casa Pd quella di oggi è una giornata di sole.

(l. pat.)