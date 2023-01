SAN SEVERINO - Il sostituto procuratore ha deciso di far sottoporre Michele Quadraroli ad un accertamento psichiatrico. Depositati gli esiti dell'autopsia, la 84enne è morta dopo essere stata schiacciata dal figlio

Omicidio di San Severino, depositati i risultati dell’autopsia: confermato che Michele Quadraroli, 57, ha ucciso la mamma, Maria Bianchi, 84, schiacciandola. I colpi di forbice, con cui l’ha poi colpita dopo, non sono stati la causa della morte. L’accertamento era stato svolto dal medico legale Antonio Tombolini, nominato dalla procura e vi aveva partecipato, per la difesa, il medico legale Piergiorgio Fedeli.

Lo scorso 27 novembre, a San Severino, dopo una discussione avuta con la madre si era consumata la tragedia con l’uomo che si era seduto, da quanto emerso dall’autopsia, sopra la donna, uccidendola. Poi aveva preso delle forbici e l’aveva colpita, ma non aveva raggiunto organi vitali. Aveva comunque sferrato colpi al volto, sfigurando la donna. Poi aveva cercato, maldestramente, di dare fuoco al corpo. Alla fine, usando della carta e della schiuma da barba, era riuscito solo a bruciare un po’ i capelli. Un delitto di cui a distanza di quasi due mesi, l’uomo non ricorda ancora. Il suo legale, l’avvocato Laura Antonelli, ha deciso di fare una perizia psichiatrica, che ha affidato a Marco Ricci Messori. Perizia che in questi giorni ha deciso di richiedere, con la formula dell’incidente probatorio, anche il sostituto procuratore Vincenzo Carusi che coordina le attività d’investigazione. All’inizio di gennaio Quadraroli è stato spostato dal carcere di Montacuto di Ancona a quello di Ascoli in osservazione psichiatrica su richiesta del direttore della struttura dorica.



(Gian. Gin.)