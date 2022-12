SAN SEVERINO - Michele Quadraroli ha incontrato il suo legale in carcere, le ha chiesto notizie della mamma e ricorderebbe solo di una lite. Domani il funerale di Maria Bianchi

di Gianluca Ginella

Michele Quadraroli continua a non ricordare di avere ucciso la madre. Al suo legale, Laura Antonelli, che questa mattina è stata in carcere per parlarci, l’uomo non ha saputo dire quello che è successo. Quadraroli, 56 anni, è in carcere a Montacuto di Ancona da domenica quando è stato arrestato per avere ucciso la mamma, Maria Bianchi, 84 anni. Un delitto consumato tra le mura della casa in cui vivevano in via Raffaello Sanzio, a San Severino.

L’uomo martedì era comparso in tribunale per la convalida. E al giudice Claudio Bonifazi aveva chiesto come stesse la madre, dove fosse. E ancora oggi l’uomo non avrebbe idea di quello che è successo. Al suo legale ha chiesto notizie della madre.

L’avvocato Antonelli, che ha già anticipato nel corso della convalida la richiesta di fare una perizia psichiatrica sul 56enne, ha rivolto diverse domande oggi al suo assistito. Ma l’uomo ha risposto che domenica ha avuto una discussione con la madre. Ma oltre i suoi ricordi non andrebbero.

Non avrebbe dunque ancora preso coscienza di quanto accaduto intorno alle 14 di domenica. L’uomo, che era in cura da una psichiatra, da qualche giorno aveva smesso di prendere i farmaci che gli erano stati prescritti.

E proprio per questo la madre aveva chiamato la psichiatra perché preoccupata. La psichiatra aveva poi chiamato i carabinieri che erano andati a fare un controllo. Questo tutto domenica. Ai militari la porta di casa era stata aperta da Quadraroli. L’uomo, sporco di sangue, aveva detto che la madre era andata a fare la spesa, però non sapeva quando sarebbe tornata. I carabinieri sono entrati a controllare e nel bagno hanno trovato la donna distesa a terra. Morta e con diverse ferite al torace e in particolare al volto (era sfigurata) inferte dal figlio con un paio di forbici. Ma la causa della morte non sarebbero state quelle ferite. A dirlo l’autopsia in cui sono emerse diverse fratture alle costole e una nuova causa della morte: per schiacciamento del torace.

Domani ci sarà il funerale della donna uccisa, si svolgerà nella chiesa della Pieve alle 10,30.