OMICIDIO DI SAN SEVERINO - Sabato alle 10,30 il funerale della 84enne. Per il delitto è stato arrestato il figlio Michele Quadraroli. L'avvocato dell'uomo conferma i risultati dell'autopsia: «E' morta per asfissia da trauma toracico»

Uccisa dal figlio, l’ultimo saluto a Maria Bianchi sabato mattina a San Severino. Il funerale è stato fissato oggi mentre la pista, anticipata ieri da Cronache Maceratesi, su come la donna sia stata uccisa trova conferme: l’84enne sarebbe morta per lo schiacciamento del torace e non per le ferite dovute ai colpi inferti con le forbici dal figlio, Michele Quadraroli, 56 anni. L’uomo si trova in carcere a Montacuto da domenica quando è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Tolentino che erano andati a controllare la situazione nella casa in cui abitavano, l’uomo con la madre 84enme, in via Raffaello Sanzio 7, sopra al bar di famiglia.

Ieri si è svolta l’autopsia all’obitorio di Macerata con i medici legali Antonio Tombolini, nominato dalla procura, e Piergiorgio Fedeli, nominato dalla difesa. I due esperti hanno riscontrato diverse ferite inferte con le forbici al volto e al torace della 84enne, ma nessuna di queste sarebbe stata fatale. Il motivo della morte sarebbe invece da ricondurre ad altro: l’uomo avrebbe schiacciato la madre, e la donna sarebbe morta, conferma il legale di Quadraroli, l’avvocato Laura Antonelli, «per asfissia da trauma toracico». Il medico legale Antonio Tombolini si è preso 60 giorni di tempo per presentare i risultati dell’autopsia. Una volta completata l’autopsia, ieri il sostituto Vincenzo Carusi ha dato il nulla osta per la sepoltura. Il funerale, a cura delle pompe funebri Of San Severino si svolgerà alle 10,30 di sabato nella chiesa della Pieve.

(Gian. Gin.)