Calcio in lutto, è morto Michele Morra

ADDIO - Aveva compiuto 70 anni il 16 agosto, da tempo lottava contro una malattia. Cresciuto nel Portorecanati, ha esordito in Serie A con il Bologna. Bandiera della Civitanovese e del Tolentino, di cui è stato anche tecnico, ha guidato la Maceratese nel ruolo di allenatore-giocatore alla vittoria del campionato di Terza categoria

18 Agosto 2022 - Ore 10:11 - caricamento letture

di Andrea Cesca

Il mondo del calcio piange la scomparsa del portorecanatese Michele Morra, morto due giorni dopo aver compiuto 70 anni. Da molto tempo combatteva contro una malattia, in questi ultimi giorni era ricoverato all’ospedale di Civitanova in seguito ad un peggioramento delle sue condizioni di salute che in breve tempo si sono aggravate. Calciatore talentuoso, ha legato il suo nome a diverse società della nostra provincia, Civitanovese e Tolentino su tutte.

Michele Morra era nato San Fernando in Argentina il 16 agosto 1952 ed è cresciuto calcisticamente nel Portorecanati. La chiamata alle armi (anno 1972) gli impedisce di trasferirsi a Parma insieme al fratello Damiano che poi diventerà una bandiera del Catania. Terminata la leva militare, Michele Morra viene acquistato dal Tolentino dove nella stagione 1975-76 conquista la promozione in serie D; l’anno seguente i suoi gol non impediscono alla squadra cremisi di evitare la retrocessione. Viene quindi acquistato dal Forlì neo promossa in serie C, le sue prestazioni non passano inosservate e gli consentono di spiccare il volo nella massima serie a Bologna. Con i rossoblu guidati in panchina da Bruno Pesaola esordisce al Dall’Ara contro l’Avellino in quella che sarà la sua unica apparizione in serie A (12 novembre 1978).

Nella stagione 1979-80 viene ceduto al Piacenza per poi tornare nelle Marche con la casacca rossoblu della Civitanovese. Sotto la guida dall’altro portorecanatese Beniamino “Gege’” Di Giacomo nella stagione 1980-81 conquista la promozione in serie C1; suo il gol nel derbissimo contro la Maceratese disputato al Polisportivo di Civitanova di fronte ad ottomila spettatori. Rimane a Civitanova per oltre tre anni toccando quota cento presenze, fra i suoi allenatori Gianni Balugani e Osvaldo Jaconi. La sua carriera proseguirà con il Foligno per poi tornare a Tolentino dove inizia la sua carriera di allenatore. Rivestirà poi il doppio ruolo di allenatore e giocatore con il Santa Maria Apparente in Promozione e con la Nuova Maceratese in Terza categoria chiamato da Giovanni Faggiolati e dal compianto Luciano Sgalla, vincendo il campionato.

Da allenatore, dopo una breve esperienza con il Castelfidardo, svolge il ruolo di responsabile del settore giovanile nel Loreto, nel Portorecanati e nella Vigor Sma di Civitanova dove viene apprezzato per le sue doti di vero e proprio maestro di calcio. La notizia della morte di Michele Morra si è diffusa rapidamente, tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Da Tolentino: «Ciao bomber Morra. La gradinata Pallorito esprime sentite condoglianze ai familiari ricordando con affetto e stima un grande uomo oltre che bravo calciatore. Ti ricorderemo sempre con grande affetto, siamo onorati e orgogliosi di averti ammirato giocare e segnare per la nostra squadra. Ciao bomber». «Mondo del calcio in lutto per la perdita di uno storico ex calciatore – scrive l’amministrazione comunale di Porto Recanati – Michele ci ha lasciati dopo aver lottato fino all’ultimo come faceva in campo. Tutta Porto Recanati è vicina alla famiglia Morra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA