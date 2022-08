Coppa Italia, i match

di Eccellenza e Promozione

CALCIO - Il 4 settembre prenderà il via la manifestazione. La Maceratese, alle 15, esordirà all'Helvia Recina contro il Montefano. Alle 15,30 Chiesanuova - Valdichienti Ponte e Sangiustese - Porto Sant'Elpidio. Mercoledì 21 il ritorno. La Civitanovese debutterà a Trodica sabato 3

Il 4 settembre prenderà il via la Coppa Italia di Eccellenza e Promozione. Per quanto riguarda il massimo campionato regionale, chi vincerà il titolo nazionale avrà di diritto un posto in Serie D. Aprirà le danze la Maceratese, che se la vedrà all’Helvia Recina contro il Montefano: fischio d’inizio alle 15. Mezz’ora più tardi inizieranno le sfide che vedono coinvolte le altre maceratesi: Chiesanuova – Valdichienti Ponte e Sangiustese – Porto Sant’Elpidio. Il ritorno, previsto per le 15.30, è in programma mercoledì 21 settembre a campi invertiti. La finale si svolgerà giovedì 22 dicembre.

Definito anche il calendario delle partite della Coppa Italia di Promozione, tutte di sabato tranne una: Potenza Picena – Passatempese, domenica 4 settembre come l’Eccellenza. Il resto in campo il 3: Casette Verdini – Aurora Treia e Trodica – Civitanovese alle 16.30. Un triangolare, invece, sancirà il passaggio del turno di una fra Corridonia, Matelica e Cluentina. Le prime due si affronteranno sabato 3 alle 15. Mercoledì 21 settembre ci saranno i match di ritorno e il secondo turno del triangolare, che si concluderà mercoledì 5 ottobre. L’ultimo atto della manifestazione è in programma mercoledì 12 aprile.

