Eccellenza e Promozione, i calendari:

esordio in casa per la Maceratese.

Civitanovese, debutto a Potenza Picena

TUTTE LE GIORNATE dei due campionati, per i biancorossi sfida all'Atletico Gallo domenica 11 settembre. La prima lontano dall'Helvia Recina sarà nella tana del Valdichienti Ponte. Dopo il "derby" allo Scarfiotti, il battesimo al Polisportivo per i rossoblu sarà contro il Casette Verdini

23 Agosto 2022 - Ore 13:38 - caricamento letture

Diramati i calendari di Eccellenza (clicca qui) e Promozione (clicca qui per il girone B). Prima in casa per la Maceratese che domenica 11 settembre alle 15 (orario di inizio di tutte le partite interne dei biancorossi) riceverà i pesaresi dell’Atletico Gallo. Derby all’esordio per Chiesanuova e Montefano che si affronteranno in casa della neopromossa del presidente Bonvecchi. Trasferte al debutto per Valdichienti Ponte (ad Urbino) e Sangiustese (nella tana del Marina). La prima lontano dall’Helvia Recina per gli uomini di Trillini sarà proprio contro un’altra maceratese, il Valdichienti Ponte, mentre al Chiesanuova toccherà sfidare al “Ferranti” il Porto Sant’Elpidio nella “storica” prima trasferta nel massimo campionato regionale. Debutto casalingo alla seconda giornata per Montefano (riceve il Castelfidardo) e Sangiustese (al La Croce di Montegranaro arriverà la Forsempronese).

Nel girone B di Promozione ben otto su 17 le formazioni del Maceratese al via, tutte le squadre del campionato giocheranno in casa di sabato ad eccezione di Civitanovese e Potenza Picena, che si affronteranno l’11 settembre allo Scarfiotti. All’esordio al Polisportivo, invece, i rossoblu terranno a battesimo il ripescato Casette Verdini, che nella prima giornata osserverà il turno di riposo (agli uomini di Nocera toccherà al penultimo turno). Lo scontro fra la squadra del presidente Profili e il neopromosso Matelica all’ultima giornata sarà sicuramente un match attesissimo. I biancorossi esordiranno in trasferta nella tana della Futura 96 mentre giocheranno la prima in casa Trodica (Castel di Lama), Cluentina (Palmense), Corridonia (Grottammare) e Aurora Treia (Monticelli).

(redazione Cm)

© RIPRODUZIONE RISERVATA